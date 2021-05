Juan Guzmán seguirá en campaña tras atentado, en redes y con protección de la SSP

Luis Telles

Valle de Santiago.- Tras el atentado armado en su contra, Juan Manuel Guzmán Ramírez, candidato de la alianza PRI-PRD a la diputación local distrito XX, confirmó que seguirá participando en la contienda electoral, a través de las redes sociales o de manera virtual, mientras las actividades presenciales serán reducidas.

Todo, dijo, para no exponer a la gente que lo acompaña.

Aunque señaló que sí le da seguridad el tener protección personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no podrá hacer campaña como lo venía realizando con personal de avanzada e ir caminando por las calles.

“Hoy quiero darle vuelta a lo ocurrido, no quiero pensar en eso, claro que sí impacta el suceso, pero si confío en Dios y también la seguridad que me brindan las fuerzas del Estado.

“Yo no tengo enemigos, no tengo nada, no sé por qué. Más que nada ser diputado, es por querer servir a las personas, hay tanta gente necesitada, también hay gente altruista que necesita también apoyo para seguir atendiendo a personas y un diputado claro que los puede apoyar”.

Foto: Archivo

Juan Guzmán explicó que para esta decisión, platicó en familia. Una familia que siempre lo ha apoyado en sus decisiones.

“’Por qué papá, por qué quieres participar, no hay necesidad’, y yo les digo, ‘alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que trabajar por el bien del que menos tiene’, yo nunca he dejado de dar, que cobijitas, que útiles escolares… Me preocupan los niños, niñas que se quedan sin su escuela por cubrir sus necesidades”.

“Yo les digo a mi esposa, mis hijos, yo quiero aportar esa experiencia que yo adquirí y que gracias a Dios salí adelante, quiero contagiar a la gente para que también salga adelante. Quiero hacer ese trabajo que he soñado, que si un día yo fuera diputado, espero por eso que la gente razone bien su voto”. Juan Manuel Guzmán Ramírez candidato a la diputación local por la alianza PRI-PRD

Reiteró que, esas situaciones es lo que lo hacen participar, el poder cambiarle la vida a la gente que menos tiene; que puedan tener las personas otras alternativas para que pueda salir adelante, “yo me iría, por ejemplo, mucho por las capacitaciones, el enseñarles un oficio”.

Juan Guzmán señaló que tiene planes y proyectos para cada municipio, por lo que siendo diputado estará cuando menos un día en un espacio en las presidencias, para atender a las personas, saber sus necesidades y tratar de resolverlas.