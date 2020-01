Jazmín Castro

León.- “La discapacidad solo existe en la mente”, es la frase que Juan Lucio Alvarado Colunga, plasmó en sus tarjetas de presentación.

Platicó que hace 26 años sufrió un terrible accidente a raíz del cual lamentablemente le tuvieron que amputar ambos brazos, además de que le colocaron injertos de hueso y piel en la cabeza.

“Me electrocuté, pero no recuerdo nada, solo sé que fue cuando tenía 20 años, después me costó tres años recuperarme y adaptarme a mi nueva vida”, narró.

Le sonríe a la vida

Sin embargo, Juan es un ejemplo de vida, sonriente cuenta que un día estaba observando algunas publicaciones en Internet, así, dio con una escuela para dar masajes.

“Se me hizo fácil y mandé un mensaje, les dije que me quería inscribir y aunque no tenía dinero acudí. Me dieron una beca completa, el único requisito era no faltar”, recuerda.

Al concluir sus estudios la misma institución y sus compañeros se cooperaron para regalarle una cama de trabajo.

Ahora con entusiasmo y una gran ilusión se instaló en su vivienda, adaptó una habitación muy bien y es ahí donde colocó su negocio.

Con toda fe y esperanza espera que rinda frutos y así poder ayudar a sus familia, pues cree firmemente que se preparó para brindar un buen servicio.

Juan asegura que su discapacidad no es un limitante para lograr sus sueños y ser productivo, y espera poco a poco la gente se interese por su trabajo, que hace con preparación, respeto y cariño.

Entre los servicios que ofrece son masajes para la calma mental, relajante, para mejorar la circulación, estabilidad emocional, activar el metabolismo, entre otros.

Emprendiendo su negocio busca que sus clientes le den una oportunidad para demostrar que puede realizar su trabajo como cualquier persona, así aprovechar cualquier ocasión que le ayude a sentirse activo y realizado.