1.- Feria de Verano, riesgos a cargo del erario

Para nadie fueron ajenos los efectos adversos de la pandemia de Covid-19, emergencia sanitaria que obligó a buena parte del mundo, del país y del estado, a reservarse los eventos masivos que implicaban aglomeraciones de gente pero, sobre todo, riesgos económicos innecesarios.

En medio de todo, el Patronato de la Feria Estatal de León se sostuvo por dos años con el panista Juan Carlos Muñoz Márquez como su presidente, encabezando decisiones que causaron controversia, por su tiempo y los recursos del erario que implicaron.

Por ejemplo, en la edición de 2020 entró en vigor la disposición del cobro de 70 pesos por entrada a la feria, que pretendió hacerse atractiva con los juegos incluidos.

El gasto y la recaudación subieron, pero dejó un margen de menor ganancia, al conceder al proveedor, Promotora de Diversiones y Atracciones, S.A. de C.V., 50 pesos de cada una de esas entradas.

En septiembre de ese mismo año, la exsecretaria de Economía en tiempos del finado exalcalde Vicente Guerrero, Guadalupe Robles fue designada como directora de la Feria León.

Fue entonces que emergió la Feria de Verano, proyecto que se analizaba desde años atrás pero que la prudencia postergó su implementación, incluso en años en los que no se padecía ninguna pandemia.

Los réditos de esa edición presionada con calzador a mediados del 2021, no llegaron ni al punto porcentual, dados los efectos evidentes de la emergencia sanitaria.

Por eso llama la atención las declaraciones públicas de Robles, ya a la puerta de la renovación del patronato: “Los leoneses lo merecen, nos lo han pedido”, aseguró a inicios de febrero, todavía sin que se conocieran los resultados de la primera aventura.

¿Qué viene para la Feria de León? Las dudas sobre una nueva versión veraniega se han dejado ver, sobre todo con la renovación de la presidencia del patronato a cuestas.

2.- PAN: el fiasco de los nuevos cuadros

Los casos de violencia de género a manos de funcionarios públicos siempre serán deleznables. El uso del poder adquirido, ya sea en las urnas o por la designación directa de un puesto que implique un mínimo privilegio, son males que se han comenzado a combatir no porque apenas se cometan, sino porque apenas se visibilizan.

Hablando de casos recientes, hay un matiz que es más bien el de un agravante.

Por no poder nombrarlos so pena de ser recurridos legalmente por no respetar la presunción de inocencia, los describimos en este espacio por su gravedad y reciente temporalidad.

Ambos nuevos cuadros del PAN, el diputado federal electo por Irapuato Jorge N y el Secretario del Ayuntamiento de Comonfort, Alonso N, enfrentan denuncias formales y públicas sobre violencia de género apenas en el inicio de su trayectoria política.

El primero, enfrenta denuncia de violación sexual -que con ayuda de la Fiscalía General del Estado fue degradada a abuso- justo al ser elegido como legislador en las elecciones de 2021. Ni el cargo pudo tomar, pues en la celebración sobrevino el delito del que se le acusa y está a punto de ser sentenciado.

El segundo es el más reciente. Ayer se hicieron públicos señalamientos y presuntas conversaciones donde se le implica en acoso y amenazas en agravio de una subordinada del gobierno municipal. Ante la gravedad del caso, aun sin denuncia formal fue congelado por el alcalde Claudio Santoyo quien no tardó en reaccionar.

Vaya casos. Se trata de dos cuadros del PAN que desde hace años buscaron oportunidades para participar en espacios de mayor decisión pública. Uno desde la dirección del Instituto Estatal de la Juventud (Injuve), el otro luego de fungir como vocero del Instituto de Acceso a la Información Pública (Iacip).

¿Cuál será el desenlace? Sea cual sea, lo que no se debe permitir es la impunidad.

3.- Yuriria: naufragio en la laguna

Menudo traspié recibió el gobierno municipal de Yuriria al enterarse de que la tan anunciada ‘Copa Náutica 2022’, una de las grandes apuestas para tratar de reactivar la economía local, no podría efectuarse este fin de semana al incumplir los requisitos para llevar a cabo un evento de esa naturaleza en un Área Natural Protegida.

Supuestamente tenían ya todo listo, pero tropezaron con lo más elemental.

Desde el 2 de enero, la alcaldesa Ma. de los Ángeles López Bedolla anunció que el evento deportivo regresaría la Laguna de Yuriria tras 17 años de ausencia. Esa semana hasta se llevó a cabo una exhibición en el malecón, para ir calentando motores.

Ya estaban sacando cuentas sobre la derrama económica que dejaría al municipio. Hablaban de una afluencia de 10 a 12 mil personas y que cada una gastaría alrededor de 500 pesos, para fijar sus expectativas en alrededor de cinco y seis millones de pesos de derrama…

Los permisos de la Capitanía de Puerto, autoridad competente al tratarse de un embalse federal, ya estaban liberados; y el evento de la Federación Mexicana de Motonáuticas sólo estaba a expensas de que las condiciones climatológicas, así como el viento, les beneficiaran.

Todo iba conforme a lo planeado, y hasta el clima les favoreció… pero no así la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que al final les negó la autorización ya que los organizadores no acreditaron su personalidad jurídica, y la solicitud que envió el encargado del área de Medio Ambiente y Ecología de Yuriria, José Martín Salmerón Hernández, llegó de forma tardía.

El episodio plantea una paradoja para la alcaldesa Ma. de los Ángeles López Bedolla,la gran promotora del evento, pues pese a ser emanada del Partido Verde Ecologista de México, ni así pudo cuidar que se cumplieran los requisitos en materia medioambiental…

