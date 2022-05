Juan Camacho Huerta mencionó que su padre era peluquero en el municipio de San Felipe y él siguió con la profesión

Jazmín Castro

León .- Cuando tenía 12 años, Juan Camacho Huerta tomó sus primeras tijeras y comenzó a cortar el cabello. Nunca imaginó que, desde ese día, también iba trazando su futuro como peluquero. Hoy a sus 80 años le sigue ‘sacando punta’ a sus clientes.

Desde las instalaciones del Club Punto Verde, donde trabaja desde hace 34 años, mencionó que su padre era peluquero en el municipio de San Felipe y él siguió con la profesión.

Entre sus anécdotas, Juan Camacho Huerta cuenta que un día su papá no estaba en el negocio y llegaron varios clientes. Como no había quién los atendiera, le pidieron que fuera él quien les cortara el cabello. Sin embargo, Juan se negó porque no tenía una formación.

Foto: Jazmín Castro

Siempre recordó a su padre

Ante la insistencia de los clientes, hizo memoria y recordó como lo hacía su padre. Así fue como comenzó a dar ‘tijerazos’. Entre risas, mencionó que no recuerda si lo hizo bien o no, pero ahí fue el momento que marcó su vida esta profesión.

Dijo que cuando era joven viajó a San Luis Potosí para probar suerte e hizo lo mismo en la ciudad de León, donde se quedó a vivir. Con esfuerzo y trabajo montó su primer negocio en la zona Centro de la ciudad.

Pero tiempo después tuvo que cerrar por condiciones económicas del país y fue en ese momento que decidió buscar un empleo, pero sus clientes lo tenían bien ubicado y lo recomendaron en el Club Punto Verde, donde ha permanecido por 34 años y donde ha conocido a infinidad de personas que también le han entregado una amistad, cariño y apoyo.

“Venir me da energías, estar con los socios y clientes (…) en este tiempo ya hay muchas personas nuevas y estamos empezando a conocer a la gente”, contó.

Foto: Jazmín Castro

Platicó que ha vivido diferentes experiencias, como salvarle la vida a una niña que cayó en una alberca, y mereció que días después el padre de la menor fuera a agradecer su valentía.

“Lo que me provoca es que hay mucha gente que me aprecia, (…) me echan la mano cuando necesito y son grandes satisfacciones y por eso sigo aquí”, así, afortunado por su trabajo, reconoce tiene muchos motivos para salir cada día a laborar.

Actualmente trabaja de 8:00 a 2:00 de la tarde en el área de peluquería donde sólo atiende a caballeros y donde aprovecha para distraerse, ser productivo, atender a sus clientes y disfrutar lo que más le gusta.