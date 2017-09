Jóvenes no conocen los fuegos artificiales

Debido al ‘Domingo Negro’ suspendieron la venta y quema pero en barrios lo hacen por celebraciones

Luz Zárate

Celaya.- A 18 años de que ocurrieran las explosiones en la calle de Antonio Plaza, hay una generación de ciudadanos celayenses que votarán por primera vez para elegir a sus autoridades locales, estatales y federales, pero desconocen qué es un ‘castillo’, ni mucho menos ha disfrutado un espectáculo de pirotecnia en su ciudad de origen.

¿Castillos, fuegos artificiales?, sí los he visto pero en la televisión o el Internet, pero aquí en Celaya nunca me ha tocado verlos” Angélica Michelle Mexicano

Estudiante

Esto se debe a que en ese entonces las autoridades municipales prohibieron la venta y quema de fuegos artificiales como consecuencia del almacenamiento irregular y venta sin control en la Abarrotera Celaya que derivó en los trágicos acontecimientos.

“¿Castillos, fuegos artificiales?, sí los he visto pero en la televisión o el Internet, pero aquí en Celaya nunca me ha tocado verlos, y no sé por qué”, comentó Angélica Michelle Mexicano, una joven estudiante de 20 años de edad.

El mismo caso es el de Nicole Vázquez, quien hasta la fecha no ha podido apreciar un espectáculo de pirotecnia.

“Me han platicado de eso que pasó por la central y que por eso no venden cohetes ni los dejan quemar. Escucho en las fiestas de los barrios que truenan algunos pero así como ver bombas de luces y cohetes que truenan en miles de lucecitas de colores… no, no he visto en Celaya”, dijo Nicole.

Desconocen acontecimiento

Así como ellas, se les preguntó a varios jóvenes si saben qué es el ‘Domingo Negro’, tal como se le conoce a los sucesos ocurridos el 26 de septiembre de 1999 con las explosiones, pero lo desconocen.

“Algo me ha contado mi mamá, que es algo donde hubo muchos muertos, pero bien no sé qué sea, pues pasó y yo tenía meses, no me tocó vivirlo”, afirmó Guadalupe Maldonado de 18 años.

icole Vázquez, ha escuchado que truenan cohetes en los barrios.