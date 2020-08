Jóvenes mejoran Salamanca reforestando áreas verdes y creando murales

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz llamó mezquinos a los seis regidores que no aprobaron la donación de un predio propiedad del municipio al Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), destinado a un cárcamo pluvial para un desarrollo habitacional que se construirá en la zona poniente del municipio, lamentó que en reiteradas ocasiones voten en contra del desarrollo de Salamanca a pesar de que se presentó la información con transparencia y se realizaron mesas de trabajo.

Durante el desarrollo de la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria virtual se tocó este tema dentro de los asuntos generales, en donde el síndico José Luis Montoya Vargas explicó a detalle esta donación, posteriormente la alcaldesa Beatriz Hernández cuestionó al pleno sobre alguna duda sobre este punto sin obtener respuesta, por lo que se continuó con la votación, votando en contra los regidores Víctor Hugo Rueda Olmos, Emilia Alejandra Verástegui de la Garma, Alma Berrones Aguayo, María del Carmen Campos, Gerardo Aguirre Cortés y Oscar Ignacio González Alcaráz, y con ello no se logró la aprobación.

Al respecto Beatriz Hernández Cruz lamentó que los regidores detengan los proyectos de desarrollo para los salmantinos: “para que la ciudadanía esté completamente enterada de quiénes son las personas que evitan que el desarrollo y la inversión de Salamanca quede truncada; me refiero a la Regidora Alma Berrones de Morena; los Regidores del PAN; Víctor Rueda y Emilia Verástegui; los Regidores independientes; Carmen Campos y Gerardo Aguirre, así como Oscar González del PRI (…) que la ciudadanía se entere que no hay razón, porque yo pregunté ¿hay dudas? hubo transparencia, hubo mesas de trabajo, nadie lo comentó, definitivamente no hay una razón, simplemente es la mezquindad”.

Por su parte y posterior a la sesión, el síndico José Luis Montoya Vargas señaló que con antelación se realizaron varias mesas de trabajo con todos los regidores para despejar dudas y ahora sin decir palabra votaron en contra “Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial fue analizado, se está votando en contra de una inversión, de la creación de empleos, la verdad no lo entiendo”, mencionó.

G.R