Jóvenes guanajuatenses son reclutados por células delictivas: Huett

Nancy Venegas

Guanajuato.- El coordinador de los diputados del PRI, José Huerta Aboytes, aseguró que existe una indignación por parte de los priistas ante la falta de respuestas y nulos avances en la investigación en torno al secuestro del ex alcalde de Coroneo, Israel Morales Bermúdez, ocurrido hace un año.

Huerta especuló que las acciones realizadas por el ex alcalde a favor de los habitantes de Coroneo: “disgustó a quienes no les parecía que pusiera orden y que eso debe de ser blindado por la propia autoridad, por la Fiscalía, no vimos qué hizo a ese respecto, la Secretaría de Seguridad tampoco, al menos no lo sabemos, a lo mejor hizo muchas cosas y no lo sabemos, pues que lo manifiesten”.

Por lo que señaló que la exigencia a la Fiscalía General del Estado es que explique cuál es el estatus de esa indagatoria, qué pasó con él, dónde está o si está declarado como desaparecido.

Finalizaron diciendo: “No sabemos nada y eso es grave, que la autoridad no manifiesta situaciones tan delicadas como la de él y la de muchos”.

G.R