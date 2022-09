La iglesia católica está preocupada por la cantidad de niños, niñas y jóvenes dentro de los grupos delictivos

Daniel Moreno/ Nayeli García

Guanajuato.-La iglesia católica en Guanajuato está preocupada por el reclutamiento de jóvenes en los grupos delictivos. Los obispos aseguran que urge el rescate de la infancia para evitar que cometan algún delito o se conviertan en víctimas de la violencia.

El obispo de la Diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, declaró que gran porcentaje de las víctimas de la violencia en México son jóvenes y aunque no todos, hay algunos que se relacionan con actividades ilegales.

Y es que dijo que los grupos delictivos reclutan personas que recién comienzan la adolescencia. Mencionó que se han vuelto común los homicidios de jóvenes de entre 14 y 25 años de edad.

Jóvenes en grupos delictivos Foto: Daniel Moreno

Por esa razón, la Diócesis planea aliarse con empresarios, escuelas, autoridades y otros sectores para organizar el próximo año una pastoral juvenil, con actividades artísticas, culturales y deportiva, esto con la finalidad de alejarse de las malas prácticas.

Además, Aguilar Ledesma anunció que el próximo domingo se realizará una carrera para recaudar fondos para la nueva catedral de Celaya, la cual tiene un avance de obra del 45%.

250 mil niñas y niños corren riesgo de caer en el crimen

“Nos faltas tú”, con ese mensaje la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) alertó la grave situación en México sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado.

“La crisis de inseguridad que enfrenta México ha puesto en evidencia no solo un repunte de ciertas actividades ilícitas. En los últimos años, más de un millón de mexicanos están asociados al crimen organizado. Se estima que alrededor de 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación en riesgo de ser reclutados y asociados por grupos delictivos”, dijo en CEM en un video.

Jóvenes en grupos delictivos Foto: especial

Al respecto, el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, señaló que la iglesia busca rescatar a los jóvenes atrapados por la delincuencia. Y es que en los últimos días se informó que uno de los 4 detenidos por secuestrar una persona y matar a un policía municipal era una adolescente.

También un joven leonés de 16 años salió de prisión al cumplir una pena de 1 año. Esto por asesinar a dos mujeres en el estacionamiento de un Walmart. Luego lo detuvieron por posesión de droga. Pero antes de eso lo arrestaron con una motocicleta robada.

Celebra manifestación de colectivos en la Ciudad de México

Sobre la manifestación del colectivo de búsqueda ‘Hasta Encontrarte’ en la Ciudad de México Díaz dijo que fe un hecho muy importante, pues expusieron la cruda realidad que enfrenta no solo Guanajuato, sino todo el país.

A las 2:30 am hemos finalizado el despliegue de la manta monumental. Nuestra gratitud a quienes se rifaron por 20 horas para dejar una huella de dignidad en la #EstelaDeLuz, a la hora de su grito y antes de su desfile.#HastaEncontrarles pic.twitter.com/oWuXbMlFqn — Hasta Encontrarte (@HEncontrarte) September 16, 2022

El pasado 15 y 16 de septiembre integrantes del colectivo de Irapuato escalaron la Estela de Luz en la Ciudad de México y luego de 24 horas desplegaron una manta con la que se pronunciaron contra la militarización del país. También aseguraron que la guerra que inició en el país hace 16 años, solo ha dejado a víctimas como ellas.

“Esta manifestación de familiares por desaparecidos es muy importante y que se ha hecho evidente no solo en Guanajuato sino en todo México. Recuerdo las primeras veces que se habló de narco fosas o fosas colectivas, era un escándalo en todo México y ahora ante tan gran número, parecería que pasa desapercibido. Necesitamos segur sensibilizados frente a la desaparición de tantas personas. Creo que todos tenemos la experiencia de una persona cercana, de alguien que dice a mi familiar no lo encontramos no sabemos nada de él y si es la exigencia y esto rebasa no solo municipios, sino estados”, dijo el obispo de Irapuato.

Seguridad es un tema vital para Irapuato: obispo

El obispo Enrique Díaz Díaz consideró que el tema de seguridad será de vital interés durante el informe de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García. Pues, aunque digan que la violencia disminuye, lo cierto es que continúan los homicidios. Por lo que dijo que ‘ no se ha hecho lo suficiente’. Indicó que la seguridad no es toda responsabilidad de la alcaldesa, sino también de cada persona.

Jóvenes en grupos delictivos Foto: Nayeli García

“Nos dicen que se ha reducido. El que fallezca uno que sea asesinado (sic) y maten a un policía o persona, siempre nos va a dejar la sensación de que no se ha hecho lo suficiente y esto lo tenemos que tener en cuenta que no es algo que competa solo a una persona, sino a todos nosotros de ir haciendo acciones por la paz y la seguridad”, manifestó.

Sentencia que no hay credibilidad en las instituciones

Díaz Díaz señaló a la corrupción como uno de los principales factores que impiden el desarrollo de una sociedad. Y pese a que las autoridades señalen que el país está libre de corrupción, indicó que sigue presente en los tres niveles de gobierno, lo que genera falta de credibilidad en las instituciones.

“Se presume que tenemos un nuevo país libre de corrupción, queda en la conciencia de todos nosotros que la corrupción sigue vigente en todos los lugares que se ha tornado en una plaga que nos daña directamente no solo en la económica sino en todos los aspectos de nuestra sociedad, la corrupción como un tema muy grave y muy fuerte…La corrupción ha llegado a todos los partidos y todas las sociedades. Nadie escapa, está comprobado que uno de los peores enemigos del progreso de nuestro pueblo es la corrupción, el mal uso de los recursos públicos, incluso de bienes destinados a los más pobres y desfavorecidos”, mencionó.

Dijo que el nivel de corrupción que existen en las economías involucran a todos los sectores tanto el público como el privado. Además, aseguró que muchas veces está ligada al flagelo del narcotráfico.

