Este martes, las familias de ambos jóvenes desaparecidos en Celaya participaron en la develación de un Mural Memorial

Luz Zárate

Celaya.- María José Simón Esquivel y Elliot Janick Barrios Molina eran dos jóvenes celayenses con sueños, ilusiones y metas. Ambos eran alegres, positivos, vivían en un entorno familiar y gozaban de contarle a sus familiares todos sus planes para triunfar en la vida. Ellos no se conocen, sus historias coinciden en que no regresaron a casa.

‘Majo’ como le dicen de cariño a María José y Elliot sólo tienen en común que ambos son buscados por sus familiares en la ciudad. El retrato de ambos aparece en todos los actos organizados por colectivos de búsqueda.

Buscan a Majo

Foto: Martín Rodríguez

María José Simón Esquivel desapareció el 17 de abril del 2020 cuando iba a una fiesta en San Miguel Octopan. Ella vivía es celayense, pero vivía en Cancún. Justo cuando inició la pandemia regresó a su tierra, ya que se quedó sin trabajo.

“María José era una niña muy alegre, con un gran corazón, inquieta, audaz, que lo daba todo por la gente, mi sentimiento es que pasan los años. Ella venía de Cancún, me habló y me dijo tía: estoy aquí, yo le dije a qué vienes, no vengas, aquí es el infierno, no vengas Celaya y me dijo que se tuvo que venir. Ese viernes salió a una reunión y desde entonces ha sido esa lucha, ese dolor, este coraje, era una niña muy particular. Tenía muchos sueños, muchas inquietudes, era una niña muy especial”, platicó su tía Carmen Simón.

Elliot no ha vuelto a casa

Foto: Martín Rodríguez

Elliot Janick Barrios Molina, en ese entonces de 14 años, sólo salió a visitar a su tío que vivía en la colonia Tresguerras, pero ya no regresó a casa.

Fue un 22 de marzo del 2019, que Elliot Janick fue a la casa de su tío justo a la hora en que hombres armados llegaron a atacar su domicilio. En un primer momento a sus familiares les dijeron que era una de las personas asesinadas. Con el paso de las horas se comprobó que el pequeño no estaba entre ellos. Pero tampoco se supo qué pasó con él, sin que hasta la fecha aparezca.

Su familia, sobre todo su abuela materna no ha dejado de buscarlo desde el día que desapareció.

No hay día que sus allegados no publiquen en redes sociales el añoro que tienen para que Elliot Janick vuelva a casa. También han hecho búsqueda en campo junto con colectivos de personas desaparecidas y búsqueda en vida en Cerezos y han recurrido en varias ocasiones a la Fiscalía General del Estado. Además, se han mandado oficios de colaboración a otros estados. Sin embargo, no se le ha encontrado.

Foto: Martín Rodríguez

Este martes, las familias de ambos jóvenes desaparecidos en Celaya participaron en la develación de un Mural Memorial dedicado a las personas desaparecidas y que fue pintado en el Parque Morelos, esto en el Marco del Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada.

Los familiares no sólo de Majo y de Elliot, sino de varias familias que buscan a un familiar, reflexionar que en una ciudad como Celaya a cualquier familia le puede pasar que sus seres queridos desaparezcan.

