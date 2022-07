El 60% de los detenidos son jóvenes presuntos delincuentes de entre 14 y 26 años de edad; de esos 4 de cada 10 son menores de edad

Luz Zárate

Celaya .- Del total de personas que son detenidas por cometer delitos e incurrir en faltas administrativas, el 60% son jóvenes de entre 14 y 26 años de edad. Además. de estos el 40% son menores de edad.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, dijo que es preocupante que cada vez son más menores de edad los que participan en la “cadena del delito”. Además negó que haya justificación para quienes delinquen.

“Casi el 60% de los delitos y faltas administrativas los cometen personas entre los 14 y los 26 años, eso es preocupante (…) Un 40% de los que incurren en delitos de alto impacto son menores de edad (…) No todos están armados, pero sí son partícipes de la cadena del delito y son muy jóvenes”, indicó.

El Secretario de Seguridad Ciudadana recordó que en días pasados se detuvo a un grupo de personas en el Fraccionamiento Rehilete. Ahí había cuatro menores de edad que portaban armas de fuego y drogas. Su líder era un joven de 17 años de edad.

Rivera también informó que en cuestión de las faltas administrativas la participación de la mujer es de un 7%, pero en los delitos aumenta al doble.

‘No hay justificación para quienes delinquen’

Y sobre la defensa que tienen los padres de familia o algunos ciudadanos hacia los menores infractores, el Secretario de Seguridad, dijo que no hay justificación para quienes delinquen.

“No hay justificación para la delincuencia, no hay justificación para el homicidio, no hay justificación para la venta de droga, no hay justificación para portar un arma, no hay justificación para agredir a otro ciudadano, no hay justificación para ningún delito”, dijo.

Padres y madres ausentes

El funcionario destacó que los padres de familia están ausentes y recordó que se detuvieron a 4 menores de edad con armas largas

“Aquí la pregunta sería: ¿dónde están sus familias?, ¿dónde están sus mamás?, ¿dónde están sus papás?, detuvimos a cuatro menores de edad con armas largas. Tenemos mucha arma en esta región Laja Bajío en las calles”, señaló.

El promedio de personas detenidas diariamente son de 8 a 10 personas, de las cuales la mayoría son jóvenes.

En el 2022 por la comisión de algún delito el 86% son hombres y 14 % mujeres.

Los delitos por los que son puestos a disposición son por portación de armas, homicidio, venta o posesión de droga, por incurrir en el robo de vehículos y transitar en automóviles con reporte de robo.

Rivera Peralta dijo que es necesario trabajar en los temas de prevención, educación, promoción de los valores, en el fortalecimiento de las familias y la contención del consumo de drogas.

