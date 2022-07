Los jóvenes de Silao coincidieron en que participar en actividades de organización y difundir información entre los empleados fue la razón

Karla Silva

Silao.- Por presuntamente organizarse para lograr mejores condiciones laborales, tres jóvenes de Silao denunciaron públicamente haber sido despedidos de manera injustificada de la empresa Fraenkische Industrial, instalada en el Parque Industrial y de Negocios Las Colinas.

Reunidos esta tarde en la Casa Obrera del Bajío (COB), José Laguna Delgado, Ernesto López y Karina Abundis Castro hablaron acerca de las irregularidades que habría cometido personal de Recursos Humanos de la empresa de capital alemán. Está dedicada a la fabricación de componentes de tubería para la industria automotriz al separarlos de su actividad laboral.

Karina relató que este 15 de julio recibió notificación verbal del término su contrato. José consideró como “injusto” que luego de cinco años en la compañía, haya sido separado de fuente de trabajo.

“No se me notificó nada, no había ninguna razón por la cual me despidieran, solamente por poner en práctica el movimiento con la Casa Obrera”.

Mientras que Ernesto comenzó a exigir el reparto de utilidades, y a revisar la posibilidad de elegir nuevos representantes sindicales, lo que ocasionó su baja. Coincidieron en que participar en actividades de organización y difundir información entre los empleados, acerca de sus derechos, fue lo que motivó tales acciones contra los jóvenes de Silao.

En Fraenkische Industrial Pipes Mexico laboran cerca de mil 200 personas, empresa en la que existen indicios de malos tratos.

“Se violenta la libertad sindical, libertad de elegir a quien queremos que nos represente dignamente”. En los últimos días al menos 15 de personas han sido dadas de baja por motivos similares, señalaron.

Reciben respaldo de la COB

Los respaldó Israel Cervantes, coordinador de la COB. Mencionó que el evidenciar el caso pretende que las autoridades laborales federales revisen a las empresas que en Guanajuato. Constantemente se violan los derechos laborales de los trabajadores, en especial a aquellas en las que los Contrato Colectivos de Trabajo (CCT) están bajo titularidad del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz Similares y Conexos de la República Mexicana (SITIMM).

“Lejos de cumplir su obligación de defender los derechos laborales de los compañeros que buscan organizarse, intenta seguir con sus viejas prácticas de trata de despedir a los trabajadores para infundir miedo. Cuando están realmente intentando tener un sindicato que defienda sus intereses y los intereses de los compañeros que están activos”, se refirió a Alejandro Rangel Segovia, secretario general del SITIMM.

