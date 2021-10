Jazmín Castro

León.- Este domingo los jóvenes de 18 a 29 años de edad abarrotaron los centros de vacunación en León para recibir su primera dosis contra la Covid-19.

En la Plaza Venecia, Outlet Mulza y Poliforum, se generaron largas filas donde mínimo son de dos a tres horas formados para ser inoculados.

Desde las instalaciones de Plaza Venecia la fila pasó por el bulevar Juan José Torres Landa, el puente Juan Pablo II casi a llegar al bulevar Delta, donde los jóvenes expresaron su molestia por el largo tiempo que pasan bajo el rayo del sol y la lentitud para atenderlos.

Para otros jóvenes la espera no valió tanto la pena, pues algunos llegaron desde la mañana sin alimento y provocó dos desmayos que tuvieron que salir de la fila ante el malestar.

Dos jóvenes más, en diferentes hechos, trataron de pasar por el área de estacionamiento de bajo de la pluma y resultaron lesionados.

Mientras que el resto de los jóvenes no les quedó más que esperar, entre ellos Antonio de 20 años de edad, quien comentó que no le quedaba más que esperar porque su jefe le dijo que el lunes tenía que llegar con su documento que acreditara el proceso.

“Lo dejé para hoy porque es mi día de descanso y me dijeron en mi trabajo que ya me querían vacunado, bueno, yo también quiero estar vacunado por eso me tengo que esperar”, comentó.

Mientras que otros creyeron que este día sería más tranquilo porque ser el tercer día de vacunación, aunque este domingo se observa más afluencia.

Ejemplo de ello, fue en los Outlet Mulza, donde los jóvenes también abarrotaron el lugar y el proceso también lleva mínimo de dos horas.

En el Poliforum las personas se encontraban formadas por el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de Vasco de Quiroga y Avenida del Niño hasta la entrada al Parque Explora.

