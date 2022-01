Onofre Lujano Sotelo

Acámbaro.- Atletas acambarenses, obtuvieron excelentes resultados en la jornada deportiva del fin de semana, que se llevó a cabo en León.

De la mano de su entrenador, Juan Gabriel Gómez Hernández, competidores como: Sabrina Salcedo García, obtuvo el primer lugar en las pruebas de 1500 y 3000 metros planos de la categoría sub 20; Nelly Daniela Ortega Rodríguez, ganó el primer lugar en lanzamiento de bala, categoría sub 18; Isabela Chacón Flores, el segundo lugar en 800 metros y quinto lugar en 1500 metros planos, categoría sub 18.

Pr su parte, Valeria Ortiz Medrano, logró el octavo lugar en 300 metros planos y primer lugar en 300 metros con vallas, categoría sub 16; Mauro Jovany Ortega Ramírez, obtuvo el primer lugar en 2000 metros y cuarto lugar en 600 metros planos, categoría sub 16; Andrés Antonio Romero Conejo, fue el primer sitio en 110 y 400 metros con vallas, categoría sub 23; Alan Hernández Reyes, el tercer lugar en 800 metros y séptimo lugar en 1500 metros planos de la categoría sub 23 y Uriel Isaac Morales Moreno, logró el cuarto sitio en 300 metros planos y séptimo lugar en 600 metros planos de la categoría Sub 16.

A nombre de los padres de familia y de los atletas que participaron en esta primera Etapa Estatal de atletismo, el profesor Juan Gabriel Gómez Hernández , dio las gracias a Claudia Silva Campos, Presidenta Municipal, Eric Mejía García, Director de Comudaj y Rubén Castro Rosas, Responsable de Juegos Nacionales Conade por parte de Comudaj Acámbaro.

“Por su labor en el deporte, así como en otros ramos de su administración municipal, con estas acciones se demuestra que lo dicho en su campaña no fueron sólo palabras, usted está cumpliendo con hechos, esperamos seguir contando con su valioso apoyo para todos nuestros deportistas del municipio”, dijo el entrenador.

El entrenador dijo que los jóvenes atletas volverán a participar en la segunda etapa, cabe mencionar que ya algunos de ellos ya representarán a Acámbaro en la etapa pre nacional de atletismo, pues ya dieron las marcas solicitadas por la Asociación Guanajuatense de Atletismo, A. C.

