Tenista de tan solo 15 años derrota a Venus Williams en Wimbledon

Cori Gauff dio una gran sorpresa y eliminó este lunes a la campeona en la primera ronda del torneo

Wimbledon.- Este lunes el nombre de Cori Gauff ingresó en la historia grande del tenis, luego de que la jugadora de 15 años y 122 días se impusiese por 6-4 y 6-4 ante Venus Williams, 24 años mayor que ella.

La estadounidense se convirtió en la jugadora más joven de la ‘era Open’ en disputar el célebre torneo de tenis de Wimbledon, y lo hizo nada menos que con un fenomenal triunfo.

Gauff había superado en la última ronda de las clasificaciones a la belga Greet Minnen por un doble 6-1 y allí se transformó en la primera jugadora de 15 años en entrar en el cuadro principal del torneo inglés desde la británica Laura Robson en 2009.

La actuación de ‘Coco’, apenas 301ª del ranking WTA, es todavía más destacable por el hecho de que supo apenas la pasada semana que contaba con una invitación para jugar las clasificaciones.

“Ni siquiera sé cómo explicar cómo me siento”, dijo Gauff, quien se secó una lágrima mientras se alejaba de la cancha, momentos después de su notable victoria.

“Nunca había jugado en una cancha tan grande, pero tuve que recordarme que las líneas son del mismo tamaño, que todo lo externo puede ser más grande, pero la cancha es la misma (…) Después de cada punto me decía que debía mantener la calma”.

Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019