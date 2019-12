Joven utiliza anguilas eléctricas para encender su árbol de navidad

Esta curiosa atracción puede verse en el Acuario de Tennessee gracias a la poderosa energía de sus ‘mascotas’; su fama ha llegado a tal grado que incluso los animales ya tienen su propia cuenta de Twitter

Redacción

Tennessee.- Un video de Twitter se hizo recientemente famoso luego de que un usuario compartiera un metraje en donde utilizaba anguilas eléctricas para encender su árbol de navidad.

El joven llamado Miguel Wattson se ha hecho popular en redes sociales luego de que publicara una serie de videos y mensajes, presentando todo lo que puede encender gracias a la energía de sus mascotas.

Esto ocurrió en el Acuario de Tennessee gracias a las anguilas, quienes incluso ya tienen su propia cuenta de Twitter, la cual funciona también gracias a su energía eléctrica. La estrategia de este curioso árbol de navidad, es atraer a más personas al acuario y hasta ahora ha funcionado bastante bien.

Aquí abajo te dejamos el video para que puedas verlo por ti mismo:

ICYMI, here’s a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH

— Miguel Wattson TNAQ (@EelectricMiguel) December 2, 2019