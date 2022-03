Juan de Dios Cantú forma parte de un grupo de militares que viajara a Europa para estar listos ante un posible enfrentamiento

Daniel Moreno

Tarimoro.- Hijo de padres migrantes originarios de Tarimoro, Juan de Dios Cantú, es un joven estadounidense forma parte de un grupo de militares que viajara a Europa para estar listos ante un posible enfrentamiento.

Juan Hernández, titular de la Secretaria de Atención al Migrante y sus Familias en Guanajuato, confirmó el caso de Juan de Dios Cantú, quien forma parte del ejército de Estados Unidos y será enviado a Europa para estar alerta ante el incremento del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Juan Hernández señaló que en la segunda guerra mundial unos 500 mil hispanos participaron con el ejército norteamericano.

Destacó a lo largo de la historia, en todas las guerras que ha participado Estados Unidos ha habido latinos y especialmente mexicanos.

El secretario añadió que muchos voluntarios como Juan de Dios Cantú se han enlistado con la promesa de luchar en la guerra y al regresar recibir la ciudadanía americana luego de servir a ese país.

No obstante, no siempre ha sido fácil, pues a muchos les han dado la ciudanía después de muertos. A otros no se las han dado y a otros le tardan.

El secretario destacó que no por participar en una guerra hay garantía de obtener la legalidad para vivir y trabajar en la Unión Americana debido a varias reformas en las leyes de ese país.

