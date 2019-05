Joven mexicana va la frontera para celebrar con su papá su graduación en EUA

El padre de Saraí Ruiz fue deportado a México cuando tenía aproximadamente 3 años de edad; pero ella y su mamá se mudaron a Nuevo Laredo para estar más cerca de él

Redacción

Nuevo Laredo.- A sus tres años, Saraí y su papá Esteban Ruiz fueron separados; él fue deportado a México mientras que ella y su mamá se quedaron en Estados Unidos hasta que pudieron mudarse a una casa en Nuevo Laredo para estar más cerca.

Pero la joven siguió cruzando la frontera por 10 años para terminar el bachillerato en Norteamérica, pues se convertiría en el primer integrante de su familia en graduarse.

Y el día llegó. Saraí terminó la escuela, pero los preparativos fueron algo tristes, pues su papá no iba a poder acudir a su acto académico donde le entregaron varios reconocimientos y donde además estuvo vestida con toga y birrete junto a sus compañeros graduados y su mamá.

Aunque ella no iba a permitir que el festejo fuera escueto; por lo que junto a su mamá fueron a la frontera a encontrarse con don Esteban en el puente; Telemundo logró captar el emotivo momento en el que la joven llega con su papá vestida ad hoc y lo abraza.

“Decidí ver a mi padre en el puente. Más que nada porque él no pudo venir a verme a mi graduación y yo quería que me viera vestida con mis cordones, mis medallas y los logros que había alcanzado gracias al esfuerzo de él y de mi mamá. Por eso, en cuanto terminó la ceremonia, me dirigí al puente para que mi papá pudiera verme”, dijo la joven a la televisora.

A pesar de que Saraí tendrá que mudarse pronto a Austin, Texas para seguir sus sueños de tener una carrera, su padre fue muy puntual y le dijo: “Nunca nadie nos va a separar”.

El tierno momento estremeció a millones de personas en todo el mundo.