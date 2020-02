Joven mexicana se quita la vida y lo transmite en Facebook

Redacción

Ciudad de México.- El pasado martes, gobernadores de Acción Nacional que rechazan su inclusión en el Insabi tras la desaparición del Seguro Popular, tuvieron un encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En dicha reunión se abordaría el tema y se ratificaría un acuerdo establecido entre los gobernadores e integrantes de la Secretaría de Salud quienes previamente habían autorizado los puntos.

Sin embargo, el presidente rechazó el acuerdo y aseguró que busca que el servicio de salud en el país sea centralizado, a lo que los gobernadores se oponen.

Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes y presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga acerca del revés que sufrieron.

“Teníamos un acuerdo con la Secretaría de Salud y de muchas horas de trabajo, muy profesional, tanto el equipo de la Secretaría de Salud, en algunas reuniones estuvo el propio secretario, en muchas otras estuvo el subdirector de salud, Hugo López Gatell y en muchas el propio director del Insabi con titulares de Salud de los nueve estados, con jurídicos, con financieras y la verdad que hicieron trabajo muy profesional para fortalecer al Insabi y ya estaba firmado”, explicó.

El gobernador Orozco Sandoval sintetizó los cuatro puntos del acuerdo:

No a la centralización del sector Salud, que los estados siguieran manejándolo.

Que la gratuidad iba a ser progresiva, es decir con base en presupuestos.

Que los fondos que venían del antiguo Seguro Popular, que se dividieron como en 40 mil y 22 mil, participaran todos los estados puesto que esos fondos son aportaciones de todos los estados, a través del fondo de daños catastróficos.

Que las licitaciones podrían ir juntas o separadas y se hacían separadas, en cada estado debería haber un precio de referencia para tener controlada la transparencia en la compra de medicamentos.

El gobernador explicó que este acuerdo ya estaba firmado por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y por el propio director del Insabi.

Sin embargo, el presidente no reconoció el acuerdo y les aseguró que se debían apegar a su visión.

“Nosotros íbamos felices porque prácticamente era firmar y la foto, todo bajo este nuevo esquema. Platicamos con él (con López Obrador) de otros temas, me tocaba exponer los acuerdos que era lógico que él ya conocía por parte de su equipo de Salud, con los beneficios y cómo íbamos a fortalecer al Insabi y ya después de que terminé de exponer, habló él (López Obrador) y dijo ‘mi propuesta es todo o nada, mi objetivo y mi visión en el sector Salud es centralizar, federalizar los servicios de salud porque estoy seguro que, desde el 84 que se descentralizaron, ha disminuido mucho la calidad, o sea es todo o nada’”.

De acuerdo con el gobernador de Aguascalientes, el presidente López Obrador aseguró que quienes no se quieran adherir al Insabi serán respetados y se les otorgarán los recursos que les corresponden.

“Lo dijo en un tono amable y en el que le entendiéramos que es su visión y su política en el sector Salud. También dijo que perfectamente iba a respetar a quienes no se adherían y que manejaran autónomamente su sector Salud y que les iba a llegar el recurso tal como lo marca la ley incluso en los fondos que se habían establecido en el acuerdo como los fondos catastróficos, lo que llega en los fondos del ramo 12, esos que ya vienen presupuestados por parte del Congreso y que también iba a mandarnos el recurso de los fondos que están allí bailando y que, con toda libertad, el que no quisiera participar, no había ningún problema”.

Ante la negativa a su propuesta, los gobernadores panistas indicaron que analizarán de qué manera llevarán el sistema de salud pero que primero tienen que evaluar varios temas entre ellos, el de la gratuidad.

“Nosotros tenemos que analizar muy bien en cada Estado el tema de la corrida financiera, porque nosotros tenemos que dar ese servicio, si hay una gratuidad progresiva, tenemos que ir calculando parte del recurso porque en total todos los estados le aportamos muchos recursos por eso tenemos que medir muy bien el tema de gratuidad para ver si la podemos hacer directamente con presupuestos estatales.

Al final hablamos los gobernadores de GOAN y se dio la plena libertad de que cada quien analizara y que cada quien decida por su propio estado con base en sus circunstancias, si puede con el sector Salud solo, pues adelante”.

GOAN no confía en la centralización de servicios

Explicó que su propuesta fue muy similar a lo que planteó el presidente, pero que no confían en la centralización de los servicios pues puede hacer que se tengan fallas.

“La verdad es que hicimos un gran esfuerzo que era con la intención de mejorar el sistema de salud para todo México, es decir, un solo sistema de salud que fuera lo ideal pero donde tuviéramos también nosotros esa autonomía y ahora en los nueve gobernadores del PAN ya hay una libertad, GOAN seguirá siendo fuerte contrapeso en políticas en las que pueda aportar para el gobierno federal pero, en este caso, cada uno decide si adherirse o no.

Hay una diferencia en la visión de las políticas del país, el presidente fue muy claro y lo dijo tres veces, “mi visión en el sector Salud es centralizar el servicio y, en muchos de nosotros es que no creemos en la centralización, en el control, en el riesgo de que disminuye la calidad del servicio cuando centralizas algo”.

Cuestionado acerca de si cree que se trata de un tema que López Obrador ha manejado como político-electoral, Orozco indicó que no lo cree pero que si ese fuera el caso, la visión de atención en el sistema de Salud se distorsionaría.

“No, podría ser, aunque realmente no sé qué es lo que trae el presidente en el fondo, quiero entender que es una política pública porque si es un tema de control político, la verdad es que la visión se distorsiona muchísimo.

Podemos soportar muchas cosas en las políticas públicas del país, al final, muchas de las decisiones de un país se aterrizan en el estado, en el municipio, entonces, lo que vivimos los presidentes municipales, los gobernadores, aporta y fortalece las decisiones del centro”.

Dijo que lamentaba lo ocurrido pues trabajaron de manera profesional para poder ofrecer una propuesta que mejorara no solo la calidad del servicio para sus estados, sino para todo el país a través de reuniones y estudios con médicos y especialistas en el tema de la salud.

“Sí, es lo lamentable porque la verdad yo le estuve dando seguimiento y la verdad fue un trabajo muy profesional que lo hicimos con la visión de llegar al objetivo del presidente pero no centralizado sino de ofrecer un servicio de calidad, no para 50 millones de mexicanos sino para 70 que se estima y otros 20 que no tienen el servicio y gratuidad progresiva porque un tercer nivel o enfermedades especializadas, la verdad se tienen que ofrecer paulatinamente hasta que tengamos los recursos, eso era hasta donde él quiere llegar pero es bajo sus reglas o no y es allí donde no coincidimos.

No puedes aventártela con una irresponsabilidad de decir que en dos meses todo va a ser así. Lo que yo oí en las mesas técnicas de médicos, tanto de un lado como de otro, que elaboramos es que es carísimo por ejemplo, la atención de traumatología en la que hablaban de miles de millones de pesos y hay una necesidad. No hay dinero que alcance, de entrada”.

Acerca del rechazo de la propuesta fue enfático y puntualizó diciendo: “Es lo más lamentable”.

Con información de López Doriga Digital

