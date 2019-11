Joven le da una lección a su abusador por burlarse de ser gay

Cansado de ser una víctima constante de bullying, Jordan decidió que era suficiente, por lo que confrontó a su agresor y le dio algo que seguro nunca olvidará

Redacción

Los Ángeles.- Jordan Steffy es un adolescente de preparatoria que rápidamente se hizo famoso en redes sociales luego de que se enfrentara directamente a su agresor escolar y le diera una gran lección.

De acuerdo a diversos medios, el joven sufría de constantes maltratos en su escuela debido a su preferencia sexual, pero todo cambió un día en que ya no pudo más y decidió ponerle un alto a su bully.

Esto luego de que su abusador hiciera una publicación homofóbica en redes sociales donde mencionaba que odiaba a los homosexuales, seguido de varios emojis vomitando. Al confrontarlo, su agresor le dijo que no tuvo nada de malo lo que hizo.

“Es una publicación sobre mí, que dice cómo te disgusta quién soy y no lo aprecio”, comentó Jordan tratando de defenderse y todo llegó a su punto máximo cuando su agresor le dijo “está bien, pero ¿qué vas a hacer al respecto?”, retándolo.

Ante esto, el joven le dio una tremenda golpiza a su contrincante, mostrándole de una vez por todas que nunca más dejaría que él o nadie más lo insultara o agrediera.

Más tarde ambos chicos fueron a dar en la oficina del director y fueron suspendidos temporalmente, pero tras subir el video a redes sociales, los usuarios no tardaron en aplaudir su hazaña y felicitar a Jordan por su gran valor.

This is the fight 😶 pic.twitter.com/DAsehv9I4m

— Jordan Steffy (@JordanSteffy1) November 9, 2019