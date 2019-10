Joven intenta detener la boda de su ex novia

En el video se puede ver que el joven intenta besar a la novia a la fuerza la cual lo rechaza en dos ocasiones empujándolo

Medellín.- Un joven enamorado a bordo de una motocicleta detuvo el vehículo en el que su ex novia viajaba para pedirle que no se casara.

Al detener el auto el hombre se arrodillo para pedirle perdón, mientras la cara de la novia era de sorprendida.

El singular hecho ocurrió en Medellín, el video que parece sacado de una película y que ahora circula por todo Internet se ha vuelto viral.

En el video se puede ver que el joven intenta besar a la novia a la fuerza la cual lo rechaza en dos ocasiones empujándolo y después se puede escuchar el apoyo de la gente hacia el muchacho, las personas gritan “¡No la deje casar!” y “¡que no se case, que no se case!” o “¡perdónalo”.

Casi al finalizar el video el hombre se resigna a que ella no regresará por lo que le dice “¿Cuál altar?, ¿cuál anillo?, vos no te querías casar. ¿Es una broma esto de que te vas a casar?”.

En ese momento que ella se voltea y se sienta en el coche para dirigirse a su boda, mientras que él se va.

