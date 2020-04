Joven inicia su carrera como solista

Redacción

Estados Unidos.- Pocos días después de registrarse en TikTok, Gina Stewart ya ha levantado algunas banderas rojas con la aplicación de video de propiedad china.

En una entrevista con Daily Star el sábado, la autodenominada ‘La abuela más sexy del mundo’, afirmó que la aplicación ya había eliminado dos de sus videos.

Según la publicación, Gina, de 49 años, estaba “furiosa” porque sus videos habían sido eliminados, luego de que fueron señalados por “violaciones a las directrices de la comunidad”.

Uno de los videos ofensivos mostraba a Gina empujando una cortadora de césped mientras estaba vestida con una blusa corta, mientras que el otro mostraba su puchero con botones desabrochados en su camisa.

Comencé un TikTok el fin de semana y publiqué dos TikToks. Duró solo 24 horas, ya que ambos videos fueron censurados ”, dijo en una entrevista.

“Busqué las pautas y no violé, así que no estoy seguro de lo que estaba pasando”

De acuerdo con las estrictas pautas de TikTok, no se permite ‘contenido sexualmente explícito o gratificante’.

“El contenido sexualizado conlleva muchos riesgos, como provocar sanciones legales en algunas jurisdicciones y causar daño a nuestros usuarios al compartir imágenes no consensuadas (por ejemplo, pornografía de venganza)”, se lee en las pautas.

“Además, el contenido abiertamente sexual puede ser ofensivo dentro de ciertas culturas”.

En declaraciones al Daily Mail Australia el lunes, Gina describió sus videos como “muy mansos” e insistió en que no había “roto las reglas”.

Gina apareció por primera vez en los titulares en 2018, cuando compitió en la competencia ‘Maxim’s Finest‘ de Maxim Australia, emergiendo como finalista.

Ahora cuenta con más de 203,000 seguidores en Instagram, compartiendo regularmente fotos provocativas de sí misma.

🏀 I haven’t been able to put this ball down all day , yeah I play like a girl 🏀 Anyone want to shoot some hoops with me ? #basketball #ginastewart #NBA #nba #blackandwhite pic.twitter.com/QcERRaZoxR

— Gina Stewart (@StrawberrieGina) April 26, 2020