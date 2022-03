Un acérrimo fanático de Los Simpsons del Reino Unido ha encontrado el trabajo perfecto, pues se dedica a analizar cada capitulo de la serie

Reino Unido.- ¿Te imaginas que te pagaran solo por ver capítulos de Los Simpsons ? Pues un joven del Reino Unido ya está viviendo ese sueño.

Alexander Townley, de 26 años, se ha convertido en la envidia de muchos espectadores de la popular serie animada estadounidense, después de dar a conocer que le pagan seis mil 804 dólares por ver y analizar todos los episodios.

Townley se enteró del trabajo después de que su hermano lo etiquetara en un anuncio en línea que buscaba personas que vieran la obra de Matt Groening y pudieran analizar sus predicciones para el futuro, algo por lo que la serie es reconocida.

“Alrededor de diez personas compartieron el mensaje conmigo porque todos mis amigos y familiares conocen mi obsesión por la serie. Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”, declaró Townley.

Los Simpsons detrás de las risas…

Sin embargo, aunque cobrar por ver televisión puede parecer un trabajo de ensueño, el joven dice que no todo es diversión.

“No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá”, insiste Townley, que de día trabaja en una cafetería. “Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá”.

Su objetivo es buscar cualquier cosa relacionada con el futuro en Los Simpsons, a la que se le han atribuido incontables ‘profecías’, desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 a las torres gemelas de Nueva York, hasta la pandemia del coronavirus.

