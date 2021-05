Joven es decapitado por su familia tras descubrir su orientación sexual

Redacción

Irán.- Un joven fue decapitado por su propia familia tras descubrir su orientación sexual.

El terrible hecho se registró en Irán luego de que su hermano y primos descubrieran sus preferencias a través de su expediente militar, el cual lo exentaba de cumplir el servicio.



El joven de 20 años fue torturado y decapitado. Según información de Pink News y activistas iraníes, Alireza Fazeli-Monfared, tenía planeado huir de su país a Turquía, donde lo esperaba su pareja, Aghil Abyat, para más tarde refugiarse en Europa.



Sin embargo, avergonzados por la deshonra que la orientación sexual de Alireza traía a su familia, su hermano y sus primos decidieron tenderle una trampa al joven para luego matarlo cerca de Ahvaz, la capital de la provincia de Juzestán.

Rest in peace Alireza Fazeli Monfared. This 20-year-old beautiful soul from Iran was brutally killed by his brother & cousins for being gay as part of an honour killing.



Iran's LGBTQ community is brutalised both by the regime & by bigotry in certain families#علیرضا_فاضلی_منفرد pic.twitter.com/LsWBlvSKYX