Joven denuncia agresión en el parque ‘El Orito’

Redacción

Guanajuato.- Una joven alertó a las mujeres que acostumbran a visitar el parque ‘El Orito’ sobre un ataque de que fue víctima cuando caminaba cerca de los juegos infantiles instalados en la zona.

Según el testimonio de la chica, que prefirió no dar a conocer su identidad, un sujeto de estatura baja, “con pantalón blanco, sudadera café claro, botas militares, piercing en la ceja y con tatuajes en el cuello”, le exigió sus pertenencias luego de haber solicitado que le proporcionará la hora.

A pesar de que el individuo la amenazó con un chuchillo, la adolescente comenzó a gritar y tratar de acelerar el paso.

“Como vio que no estaba accediendo empezó a amenazarme de que me iba a matar y empezó a gritar más fuerte, y como vio que no le di nada me aventó a un barranco y se subió más arriba para esconderse”.

Afortunadamente para la víctima, además de haberle provocado un tremendo susto, la caída no le provocó más que raspones, por lo que asegura haber salido por su propio píe de la zona, hasta que encontró a un matrimonio, que le ofreció ayuda para esperar a su familia y poder regresar sana a su casa.

No se trata de la primera vez que, ante la falta de vigilancia permanente, sujetos que en general se dedican a delinquir se resguardan entre la maleza para asaltar a visitantes y deportistas que acuden al parque, ya que se trata de una parte un tanto alejada de la urbanización.

La mujer pidió a través de esta publicación que las autoridades atiendan estos casos para evitar que como otros años ya no se pueda acudir a esta reserva a disfrutar de la naturaleza.