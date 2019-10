Joven decide casarse con el cadáver de su novia luego de que esta fallece

Luego de 12 años de noviazgo y cinco años de lucha contra el cáncer, Yang Liu tuvo la boda que tanto quiso aunque ya no la pudo disfrutar

Redacción

China.- Un hombre en China se casó con el cadáver de su pareja durante su funeral para mostrar su amor por ella después de que ella perdió su batalla contra el cáncer de mama.

El novio desgarrado, Xu Shinan, de 35 años, esperaba que la ceremonia de la boda pudiera cumplir el sueño de su prometida de ser una novia.

Yang Liu novia de Xu durante 12 años, estaba vestida con un vestido de novia blanco y rodeada de 169 ramos de rosas rosadas cuando el novio le leía sus votos matrimoniales, según un informe local.

‘¡Esposa, por favor no te preocupes! Para mí, el resto de mi vida será doloroso, pero no me rendiré ”, dijo Xu.

Yang murió el 14 de octubre a la edad de 34 años después de luchar contra el cáncer durante cinco años y medio.

Xu dijo que se había quedado al lado del cuerpo de Yang las 24 horas del día durante siete días desde su muerte, que es folklore en China para respetar a los difuntos.

‘Mi esposa solía decir que a nadie se le permitía llorar si ella moría. Estaba reteniendo mis lágrimas el día, pero cuando [su cuerpo] fue enviado para cremación, no pude luchar más ‘, dijo Xu..

Según el periódico, Xu y Yang eran compañeros universitarios. Se conocieron a través de largas conversaciones a través de Internet y se enamoraron en agosto de 2007.

La pareja registró su matrimonio en agosto de 2013 y comenzó a prepararse para su boda.

Un dolor de pecho terminó por ser cáncer

Pero su vida cambió al revés tres meses después, cuando Yang comenzó a experimentar dolor en el pecho.

La futura novia, de 28 años en ese momento, fue diagnosticada con cáncer de seno en marzo siguiente.

Yang se sometió a una cirugía y a varias rondas de quimioterapia, pero ella nunca lloraba y siempre estaba sonriendo, recordó Xu.

Ella documentó su tratamiento a través de su cuenta en Weibo, similar a Twitter, con la esperanza de inspirar a otros pacientes con cáncer.

En 2017, la condición de Yang mejoró y la pareja comenzó a ahorrar dinero para un piso y prepararse para su boda nuevamente.

Desafortunadamente, su cáncer reapareció un año después, antes de que pudieran celebrar sus nupcias.

Xu llevó a Yang a visitar hospitales de todo el país en un intento por encontrar un mejor tratamiento, sin embargo su salud se deterioró en mayo de este año y tuvo que ser hospitalizada en Dalian.

Xu dijo que sufrió una serie de complicaciones y se quedó en cama en julio después de sufrir graves fracturas óseas causadas por estornudos.

El 6 de octubre la dejaron en coma y la declararon muerta una semana después.

“Ella ni siquiera pudo reconocerme al final y no nos despedimos”, dijo el hombre devastado.

A pesar de la muerte de la novia se llevó a cabo la boda

Xu dijo que después de la muerte de Yang, descubrió en su carrito de compras en línea que había estado eligiendo vestidos de novia antes de ser hospitalizada.

“Prometí comprarle el vestido de novia más hermoso”, dijo Xu, quien fue a una tienda de novias un día después de su muerte para organizar la boda.

Se decía que el dueño de la tienda estaba tan conmovido por la historia de Xu que le dijo que eligiera el vestido que quisiera por una ficha de 1 yuan (11p).

De pie frente a su familia y amigos y los de Yang, un emotivo Xu dijo durante la ceremonia de la boda y el funeral: “Aunque la boda de hoy es tarde, se ha realizado el sueño de Yang Liu”.

Añadió: “Todo lo que puedo hacer es cumplir tu deseo y dejar que te pongas un vestido de novia cumple mi deseo”.

El novio se echó a llorar después del discurso.

Con información de Daily Mail

RC

