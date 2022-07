A pesar de que Rivera Peralta dijo que el joven disparó primero contra los policías, su madre afirma que solamente pintaba grafitis

Ramón Ramírez/Luz Zárate

Celaya.- La madre de Ángel de Jesús Gonzáles Alejos, de 17 años de edad y estudiante de preparatoria, entre lágrimas de impotencia reclama que se haga justicia. Esto luego de que el joven fuera objeto de un ataque por la espalda por parte de policías municipales la tarde del miércoles en la colonia Lagos.

“Pido se haga justicia y que mi hijo, el cual es inocente, sea atendido por médicos luego de su ingreso al Hospital General”, dijo Elizabeth Alejos, madre de Ángel de Jesús, en conferencia de prensa. Ella asegura que ahí solamente lo tienen con calmantes, vendado y a puro suero, además de que tiene custodia por parte de la Fiscalía General del Estado ( FGE ).

Ella precisó que los médicos lo mantienen con calmantes y una venda en el brazo. Esto a pesar de que su extremidad la destrozó la bala que recibió después de correr para evitar ser detenido.

Su pesar, además del dolor, es que médicos dentro del nosocomio le adelantaron que no podrían salvarle el brazo debido a la lesión que presenta.

“Estoy tratando de hacer otras cosas, buscando puertas ya que no me han atendido a mi niño, no me lo han querido operar. Ya hablé con la trabajadora social, exigí que me lo atiendan ya que se sigue desangrando. Debido al balazo de arma larga tiene su brazo hinchado y morado. Le dije que por qué no lo operaban, que metían a otros y a él no”, explicó.

Sin embargo, no solo le negaron la atención, sino que le advirtieron que su hijo va a perder todo su brazo.

“(La trabajadora social) me comentó que hablara con el encargado de traumatología ya que lo mantienen solo con sueros. Luego de hablar con él, dijo: ‘Así como su hijo, tengo cuarenta más. Entienda que esto es un Hospital General. Su hijo está bien, lo único es que yo no soy responsable si su hijo va a perder el brazo'”, contó.

Incluso señaló que esto mismo se lo dijeron a Ángel de Jesús, a pesar de que está bajo sedantes y pasa por un estrés postraumático.

“Luego otro médico le dijo lo mismo a mi hijo, aún sabiendo que está tomando medicamento controlado y a que pasa estrés postraumático. A la hora que hable con el doctor, de apellido Torres, me contestó que no era su problema si perdía el brazo. Llegaré a donde tenga que llegar”, argumento la señora Alejos.

“Estaban pintando grafitis”

Contrario a la versión oficial de la Secretaría de Seguridad de Celaya, que afirma que los jóvenes portaban armas y droga, y que dispararon primero contra los policías, la madre del joven asegura que esto no es cierto, que no iban armados ni tenían droga, y que simplemente pintaban grafitis.

“Se me hace una injusticia por parte de los policías que dispararon en contra de él. A la hora de platicar con su amigo, cuando fue a avisarme, estaban pintando grafitis y esa fue la falta que cometieron, y dentro de la mochila solo traían latas de pintura y unos condones”, añadió la mujer.

De cualquier modo, aseguró que por ahora su prioridad es garantizar atención médica para su hijo, y evitar que pierda el brazo.

“No sé por qué les achacaron que traían drogas y armas. Pero ya interpuse denuncia en contra de ellos para que esto se pueda aclarar. Ahorita lo importante es que mi hijo no pierda el brazo ya luego seguiré con lo que proceda”, concluyó.

Elizabeth Alejos, madre de Ángel de Jesús. Foto: Ramón Ramírez

Jesús Rivera Peralta asegura que “solo es un rozón”

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que el joven y su acompañante fueron denunciados por la ciudadanía por presuntamente portar armas. Aseguró que el policía reaccionó en defensa propia, pues primero disparó uno de los menores de edad.

Rivera Peralta señaló que uno de los jóvenes está detenido y el otro sólo tiene un rozón en el brazo.

“Relativo al evento de ayer (miércoles), donde también fuimos agredidos y en el uso legítimo de la fuerza los oficiales tuvieron que hacer lo necesario para poner orden, hubo un detenido y otro lesionado en un brazo, que los mismos oficiales atendieron y fueron trasladados para su atención médica. Se les decomisaron armas y droga”, dijo.

Como se puede ver, esta versión es completamente contraria a la de los familiares de la víctima.

Rivera dijo que la detención derivó de una denuncia ciudadana acerca de personas armadas a bordo de una motocicleta.

“A nosotros nos denunciaron que había personas armadas que iban a bordo de una motocicleta. Derivado de esa denuncia, los oficiales fueron, hicieron el patrullaje, ubicaron a las personas que la ciudadanía había dado las características y cuando los intervienen empieza el detalle entre ellos. Efectivamente hay un video donde se ve que el oficial quiere detener a uno de ellos… Se ve otra parte del video donde se escucha un disparo, es donde agreden al oficial. El oficial, en el uso legítimo de la fuerza, hace lo que tiene que hacer con base en la función policial. El mismo oficial presta los primeros auxilios al afectado. Es un rozón, un impacto en un brazo”, señaló el funcionario.

Jesús Rivera Peralta. Foto: Martín Rodríguez

Finalmente, hizo énfasis en la política de cero tolerancia que hay en Celaya.

“No hay justificación para la delincuencia. No hay justificación para el homicidio. No hay justificación para la venta de droga. No hay justificación para portar un arma. No hay justificación para agredir a otro ciudadano. No hay justificación para ningún delito”, concluyó Rivera Peralta respecto a la participación de menores de edad en delitos y faltas administrativas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que a los menores se les decomisó un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles y percutidos, así como 28 dosis de lo que al parecer es droga. Estos indicios están a disposición de la Fiscalía. Sin embargo, la madre del joven argumenta que su hijo solo estaba pintando grafitis y que ninguno de los dos iba armado.

