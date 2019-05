Joven atropellado en la Guanajuato-Silao estudiaba en la UPB

A través de redes sociales, la Universidad declaró su luto y envió condolencias a su familia y amigos

Silao.- “No me va a alcanzar lo que me queda de vida para agradecerte tanto”, fue uno de los últimos mensajes públicos de Roberto Carlos Gutiérrez Gil, el estudiante de la Universidad Politécnica del Bicentenario que este domingo falleció arrollado por un vehículo en Silao.

El joven de origen michoacano, cursaba estudios de Ingeniería en Logística y Transporte en la UPB, y mientras circulaba en su bicicleta por la autopista Guanajuato-Silao, este domingo fue embestido por un vehículo que huyó del lugar.

“Cómo me encanta esta foto, verdad de Dios; pero más me encanta tener a mi Madre. Gracias por tanto, madrecita mía, no me va a alcanzar lo que me queda de vida para agradecerte tanto: cada logro, cada paso y triunfo te los dedico; espero verte pronto”, escribió en su propio muro de Facebook el 10 de mayo pasado, junto a una fotografía de su infancia junto a Guadalupe, su mamá.

A través de redes sociales, la Universidad declaró su luto y envió condolencias a su familia y amigos. “Gracias por compartir la alegría de tu vida en cada una de las actividades en que participaste, y por todo el cariño que dejaste en tu camino”, dedicó al joven.

Autoridades no han informado sobre lo ocurrido, sin embargo se sabe que el cuerpo fue hallado en la zona de acotamiento a la altura de la Escuela Técnica Agropecuaria (ETA), ya que al parecer salí de la planta General Motors de realizar sus prácticas profesionales.

