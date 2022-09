Josh, el joven leonés murió en Mazatlán cuando festejaba su cumpleaños… El sábado su cuerpo fue velado por sus familiares en León

Mazatlán.- El cuerpo de Jorge Alberto Gutiérrez Rodríguez, mejor conocido como ‘Josh’, regresó a León el pasado sábado tras morir en una playa de Mazatlán, cuando festejaba su cumpleaños.

El joven, quien hace poco había cambiado su residencia a Sinaloa por motivos de trabajo, dejó en la orfandad a una pequeña de dos años. Esto, luego de que el mar decidiera arrastrarlo y desaparecerlo la tarde del 15 de septiembre.

Durante ese día, según testigos, Josh festejaba su cumpleaños y decidió ir a Mazatlán. Sin embargo, al meterse al mar, junto con su amigo Francisco, la corriente los arrastró, pero Josh ya no salió.

Fue Francisco quien alertó a las autoridades de la desaparición de su amigo. Esto, luego de haber salido y darse cuenta de que Alberto no estaba.

Autoridades implementaron un operativo de búsqueda, pero no dieron con el paradero del joven hasta el día siguiente, 16 de septiembre, que el mar devolvió el cuerpo frente al hotel Star Palace, en Playa Gaviotas.

El 17 de septiembre, su cuerpo fue velado por sus familiares en León, donde lo despidieron y recordaron su manera alegre de vivir.

“¿Y ahora cómo le digo a ella que ya no estás? Cuando te quería hacer videollamada y ya no contestes. ¿Qué le voy a decir cuando me diga que quiere ver a su papá?”, publico en las redes Rocío, pareja del fallecido.

