Josep Guardiola niega su salida del Mánchester

Londres.- El estratega español Josep Guardiola desmintió los rumores que lo ponían fuera del Mánchester City para la próxima temporada.

“No es cierto. No tengo una cláusula para romper mi contrato. Me voy a quedar aquí, ya lo he dicho varias veces”, declaró el extécnico del Bayern Múnich, quien tiene vínculo con los ‘citizens’ hasta el verano del 2021.

En los últimos años, uno de sus principales rivales ha sido el alemán Jürgen Klopp, con quien se vio las caras en la Bundesliga y ahora que el teutón dirige al Liverpool, quien lo ha derrotado ya en varias ocasiones; no obstante, esa rivalidad creada por medios y afición se queda en la cancha y lo felicitó por su renovación de ayer con los ‘Reds’.

“Felicito a Jürgen y al Liverpool por un nuevo contrato. Es un gran logro seguir tantos años en esto. Por supuesto que para nosotros es un reto y lo sigue siendo, pero para la Premier League es buena su continuidad”, concluyó.

