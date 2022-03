En su academia el José Luis “El Gato” Lugo González, entrena a los futuros porteros profesionales y les hereda el amor por el deporte

Scarleth Pérez

León. –Sentado en una banca, bajo la sombra de un viejo árbol, el profe José Luis “El Gato” Lugo González no despega la mirada de la cancha. Su legado está trascendiendo y él, es su propio testigo. El histórico portero de la ciudad y de México, estrena a los aspirantes a porteros profesionales de la Academia “Gato” Lugo y a los futbolistas del Atlético San Sebastián FC.

A sus 76 años, en la primera oportunidad que se le presenta “El Gato” se para y acomoda la red de la portería. Su edad no le es impedimento para pisar la cancha y más con esta nueva escuela para porteros.

Los niños que ya se enlistaron en la Academia del “Gato”, conocen la historia de su nombre, también al protagonista. Sus instrucciones incluyen enseñanzas directas del profe Lugo. Su pasó por el futbol dejó un importante legado en la ciudad. La trayectoria del Gato empezó a sus seis años de edad, cuando tuvo su primer acercamiento con el futbol.

Lea también: El futbol está de luto…Fallece Tomás Boy a los 70 años

Foto: Scarleth Pérez

“Después fui seleccionado del estado en dos juveniles, inicié mi carrera profesional con el equipo León en 1966, como tercer portero, cuando se retiró Toño Carbajal me llamaron a mí, ahí estuve temporada y media. Después pasé al equipo de Salamanca en Segunda División, estuve una temporada. Regresando a León entré al Curtidores, estuve hasta 1981”.

Con una lucidez espectacular, como si se tratara de un enlistado de memoria, “El Gato” detalló sobre su trayectoria, que los 12 años con Curtidores no fueron corridos, “en uno me prestaron al San Luis, también en Primera División”.

“Me ha tocado la suerte de ser seleccionado nacional, en el 76, para jugar las eliminatorias del mundial de Argentina en el 78, y ya estando en el Unión de Curtidores representamos a México para los juegos olímpicos de Moscú, en el 79, ganando las eliminatorias, no más que no me tocó la suerte de ir a los olímpicos por situaciones políticas”.

Foto: Scarleth Pérez

La situación política de la que habla el profe es la Guerra Fría, Rusia contra Estados Unidos. México rumbo a los olímpicos eliminó a EUA, pero los rusos querían llevar a toda la delegación de Estados Unidos y los deportistas mexicanos cedieron su lugar.

El leonés es un deportista que logró saltar de los juegos llaneros al futbol profesional, pero siempre salvaguardando la meta. Dice que le hace honor a su apodo “El Gato”, porque defiende la portería como uno.

Después de subir la Unión de Curtidores de tercera a segunda división, dejó el juego para convertirse en el auxiliar de Antonio “La Tota” Carbajal, ahí pasaron 11 años juntos, y 8 temporadas calificadas para la liguilla.

José Luis “El Gato” Lugo dirigió varios equipos de la segunda división. En 1999 metió su currículum a la Universidad de León, “y hasta la fecha ahí estoy trabajando”.

El profe pule a los jóvenes talentos leoneses

Con esta trayectoria a espaldas, “El Gato” Lugo instruye a sus aprendices. Los aconseja y les ayuda a sacarse provecho de acuerdo a las habilidades de cada uno. Aunque su rodilla ya no le permite pasar mucho tiempo de pie, el profe se las ingenia.

La Academia de Porteros y el Atlético San Sebastián FC, buscará consolidarse como las fuerzas básicas de la región, para dar paso a la consolidación de un equipo en Tercera División.

Foto: Scarleth Pérez

Los pioneros del Atlético y los porteros entrenan martes y jueves de 4 a 6 de la tarde en la cancha número 3 de la Deportiva de el Coecillo, a un costado del Estadio Domingo Santana.

Guiados por el propio “Gato” Lugo, su hijo “Güicho” Lugo, ex delantero del León, Luis “Chino” Estrada, Néstor Rangel, Jorge Alfaro y Carlos Muñoz, los aprendices también son respaldados por Rinat, una marca de artículos deportivos leonesa.

Si bien el Estadio de la Martinica y su club, es una historia ya demolida, el Atlético San Sebastián FC, junto a su Academia de Porteros “El Gato” Lugo, existen para trascender la mítica historia deportiva del la Unión de Curtidores. “Mi petición era que depositaran mis cenizas en la Martinica, ahora tendré que cambiar de deseo”.

MJSP

Podría interesarle: