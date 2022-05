José Cleofás Tinajero solicitó al gobierno municipal que atienda el ‘caos vehicular’ que se ha creado en la ciudad debido a las motos

Onofre Lujano

Acámbaro .- José Cleofás Tinajero es un adulto mayor a quien motociclistas agredieron por segunda ocasión. Los incidentes en que se ha involucrado han puesto en juego su integridad física ante las personas que no respetan el reglamento de tránsito.

El hombre, quien tiene un puesto de dulces regionales en el centro de la ciudad, pide a las autoridades que se apliquen las reglas para evitar accidentes.

Explicó que es un verdadero triunfo poder transitar por las calles de Acámbaro. Esto al ser una ciudad donde el centro histórico ha sido rebasado porque las calles son angostas. Destacó que se necesitan nuevas vialidades, pues no existe un estudio por parte de transito municipal un estudio que ayude a la circulación.

José Cleofás Tinajero agregó que también influye la falta de costumbre al caminar, pues es su mayoría las personas prefieren utilizar el auto para cualquier actividad.

“En mi caso lo uso mucho porque tengo prótesis en las rodillas, ya no camino mucho y para ir a un mandado tengo necesidad del carro, pero aunado a eso como estamos viviendo un caos vehicular. El problema es que no hay espacios para estacionarse, otros no saben bien manejar, no hay quien revise licencias”, resaltó.

Foto: Onofre Lujano

Critica abundancia de motocicletas

Señaló que en la ciudad abundan las motocicletas y ahora por comodidad, rapidez y economía han proliferado. Además, cuestionó que se les han dado muchos espacios a este tipo de vehículos.

Explica que han crecido los conflictos porque los discapacitados se topan con gente inconsciente que siempre anda a exceso de velocidad. Por otro lado, no usan casco y hasta conducen en sentido contrario.

“Eso causa problemas a nosotros los discapacitados que tenemos años manejando y siempre nos hemos apegado al reglamento”, señaló.

Ante esta situación, José Cleofás Tinajero solicitó al gobierno municipal que atienda el ‘caos vehicular’ que se ha creado en la ciudad. Urgió la necesidad de poner orden en el tránsito para que los motociclistas sigan las reglas, pues hay incluso algunos que circulan por las banquetas.

Recordó que en el mes de diciembre hubo una campaña para multas de cortesía donde se anunciaba que para enero iban hacer multas más fuertes. Sin embargo, hasta el momento no han hecho nada.

“Ya estamos en mayo y no se ve que las situaciones vehiculares se solucionen a pesar de que siguen los operativos de verificación y otros pero nadie se inhibe y el reglamento no se respeta”, finalizó.