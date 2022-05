“Esto es Guanajuato. Esta es una preocupación que tenemos. Cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa, desde que llegamos a finales de abril. Diez mil cuatro homicidios; Sinaloa, dos mil 200”. Andrés Manuel López Obrador

Después de mantener su rebeldía contenida por varios meses, el síndico panista de León, José Arturo Sánchez Castellanos volvió a agitar el avispero no solo en el Cabildo de ese municipio con la solicitud de una investigación al proceso mediante el cuál se adjudicó la compra de 49 nuevas patrullas en la Secretaría de Seguridad local

Y decimos que no solo en el Cabildo leonés que encabeza Alejandra Gutiérrez Campos, porque Sánchez Castellanos se ha convertido en el más incómodo de los ediles para la alcaldesa, pero sus denuncias y críticas suelen retumbar hasta Palacio de Gobierno del Estado.

Y es que, desde el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez se tiene la idea de que la ropa sucia en el PAN se debe lavar en casa y no andar ventilando los trapitos en el sol.

En otras palabras, que no se vale patear al pesebre ni criticar a los gobiernos panistas porque se “daña” la marca.

Pues bien, Sánchez Castellanos hace una denuncia puntual por el supuesto sobreprecio en la compra de esas 49 patrullas que podría ser de entre tres y seis millones de pesos.

El exlíder empresarial sospecha de que las bases de la licitación que exigían la compra de las patrullas con las torretas instaladas, favorecían a una sola empresa. Es decir, que había dedicatoria para que se le compraran solo a esa empresa.

“¿De verdad la ciudad tiene que pagar un sobreprecio de entre un 7 y un 15 % porque las torretas sean instaladas antes y no después de la venta del vehículo? ¿Quién se favorece con ese sobreprecio?”, se pregunta Sánchez Castellanos en su artículo semanal que publica en un diario local.

El cierre del mismo escrito es contundente. “No sabemos en qué vaya a terminar esta investigación. Lo que sí sabemos es que la compra de dichas patrullas ya está manchada, ya sea por negligencia, ineptitud o algo peor”.

Curiosamente, Sánchez Castellanos votó a favor y de hecho fue la diferencia para que se aprobara en el Comité de Adquisiciones el dictamen que benefició a la empresa ganadora. El síndico dice que le llegó información posterior a la votación.

Los votos en contra fueron de los regidores de Morena, de la del PRI y de dos de los tres integrantes de los consejeros ciudadanos.

El asunto ya está en terrenos de la Contraloría municipal. No hay que depositar muchas esperanzas en que se dé un gran escándalos a partir de esa investigación, pero el golpe político ya está dado a la estabilidad que siempre se busca en el sistema PAN para que no haya fuego amigo.

Y aquí, el “problema” es para Alejandra Gutiérrez que fue quien convidó a Sánchez Castellanos al gobierno. En el PAN solo les gustá investigar la corrupción ajena no la que puedan cometer sus funcionarios.

El PAN prefiere -por burdo que parezca- barrer la basura y ponerla debajo de la alfombra cuando se trata de investigar la de los suyos.

Que el mandatario estatal Diego Sinhue va en unos días más con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López lo que confirma que no hay fecha todavía para el famoso encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar el plan alternativo hídrico luego de la cancelación del proyecto El Zapotillo.

Y si como dicen, “amor que no se demuestra en el presupuesto es demagogia”, ¿cómo se puede llamar cuando un gobernador toca y toca la puerta y ni una cita para el respectivo atole con el dedo, le dan?

LA LOMA A 11 AÑOS; CUANDO EXISTÍA EL BRONX AZUL

Hace exactamente 11 años Ricardo Sheffield Padilla, Luis Alberto Villarreal, Ángel Córdova Villalobos y Javier Usabiaga Arroyo integraban el llamado ‘Pacto de la Loma’.

Eran tiempos en los que el PAN todavía gobernaba en el ámbito federal y el calderonismo le daba ínfulas a algunos para dar batalla al grupo hegemónico en Guanajuato. Es decir, el bronx tenía cabida en el PAN.

Había grupos, bloques y el Yunque se daba gusto como actor protagónico. De hecho, fue la última vez que hubo contienda para elegir candidato panista a la gubernatura.

De los cuatro políticos mencionados, Sheffield ya no está en el PAN; Villarreal perdió de manera ignominiosa San Miguel de Allende frente a Mauricio Trejo; Córdova está cerca de Movimiento Ciudadano y Usabiaga ya falleció.

En 2005, el propio Usabiaga como secretario de Agricultura del gobierno de Vicente Fox fue enviado como el gallo del entonces mandatario para dar la batalla a Juan Manuel Oliva Ramírez que era el precandidato del oficialismo, pero no tenía el control total del gobierno con Juan Carlos Romero Hicks.

El académico decidió apostar por Luis Ernesto Ayala, quien fue el último que levantó la mano y rehusó a sumar fuerzas con Usabiaga para buscar derrotar a Oliva y lo único que logró fue fraccionar el voto opositor al oficialismo.

Seis años después, en mayo de 2011, el cuarteto intentó armar un bloque opositor que incluía a Córdova que ya tenía la bendición de Felipe Calderón, el inquilino de Los Pinos. Y así lo hicieron. Pactaron en un salón de eventos que está en la carretera de acceso a León a la altura de la Loma. Los cuatro correrían en sus respectivas trincheras y al final se harían sondeos y encuestas para definir al mejor ubicado en posicionamiento público.

Sucedió lo previsible y ganó el doctor esa semifinal. Curiosamente, de aquel grupo solo Villarreal sobrevive en el PAN.

Curiosamente, hoy siguen vigentes Luis Ernesto Ayala y Juan Carlos Romero, afines al oficialismo. También Juan Manuel Oliva, aunque a distancia, sigue siendo militante.

El primero de ellos, todavía sueña con ser gobernador. No pinta como el favorito, pero la esperanza muere al último. Romero suspira por volver a las grandes ligas y Oliva con ser un “ex” más tomado en cuenta.

LÓPEZ OBRADOR: ESTIGMATIZACIONES Y OBSESIONES

En este país, los políticos son campeones en aquello de escurrir el bulto y desviar la atención. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a Sinaloa y pide “no estigmatizar” la fama de violenta a esta entidad y el famoso “triángulo dorado” que forman los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua en trasiego de droga.

Pero ese mismo día vuelve a arremeter contra los niveles de violencia que hay en Guanajuato y compara a la entidad con Sinaloa que tiene muchos menos asesinatos que este estado. Diez mil homicidios dolosos contra más de dos mil. Cinco veces más en Guanajuato que tiene el doble de la población que esa entidad.

Ese mismo viernes fue “nota” en diarios nacionales cómo un grupo de periodistas que iban a cubrir el evento de López Obrador en Sinaloa tuvieron que sortear un retén en el que un grupo de hombres armados revisaron el vehículo en el que viajaban los reporteros.

Estos hombres no pertenecían a ninguna corporación policiaca o de seguridad.

Las cifras duras son contundentes, pero también lo que ocurre en el entorno. El presidente pide no estigmatizar a Sinaloa cuando él, al referirse a Guanajuato la inmensa mayoría de las ocasiones lo hace para cuestionar los niveles de violencia.

Las diferencias en el trato y en el discurso al referirse a una y otra entidad son muy claras. Hay un afán hasta de reivindicación cuando se trata de Sinaloa mientras que en Guanajuato, la tendencia es casi siempre a apabullar con las cifras más recientes en materia de delitos. Mientras tanto, la violencia cunde en el estado y a nivel nacional pese a las cifras alegres.

¿Cómo es posible que a estas alturas del sexenio, cuando ya tiene tres años y seis meses en el mandato, se siga refiriendo a la herencia de la violencia de Felipe Calderón que dejó de ser presidente hace casi una década? ¿Cuántos años o sexenios requerirá la 4T para hacerse responsable de la falta de solución a los problemas del país.

Y en la polarización que vivivimos, cuestionar a un nivel de gobierno o a otro significa para los agraviados que se está de acuerdo con el adversario. Es la lógica diminuta de nuestros políticos. Estás conmigo o contra mí.

No hace falta detallar las contradicciones del discurso presidencial el pasado viernes. No hay manera de negar que el gobierno no ha podido pacificar al país y que la estrategia “abrazos, no balazos” es fallida y eso no significa que se milite en las filas de los adversarios que López Obrador, ve. Cuestionar eso no significa que la estrategia local marche de maravilla.

Y ya vimos que la autoridad local tampoco canta mal las rancheras. Presenciamos las evasivas y los deslindes del secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca que destaca los grandes sueldos y fenomenal capacitación que reciben los elementos de las fuerzas del Estado, pero que cuando se le cuestiona sobre los niveles de violencia que se viven en los municipios, entonces echa la bolita a las corporaciones locales y habla de los alcaldes y los jefes policiacos que se resisten al cambio.

En medio de esas disputas triviales e insulsas, queda la inmensa mayoría de los ciudadanos que no tienen partido político y siguen padeciendo los efectos de la violencia.

Un presidente que banaliza el análisis de la violencia que vive el país en las cifras de homicidios dolosos de dos entidades como si ese fuera el único ángulo de revisión, solo desvía la atención y rehuye a enfrentar el problema.

