CONSUMATUM EST. Podríamos decir sin temor a la equivocación que se sacó la rifa del tigre aunque el respaldo con el que llega es abrumador: el 85% de las menciones, según el acta firmada por los 5 integrantes del comité de elección de la Concamin, ayer.

OTRO A LA LISTA. José Antonio Abugaber Andonie será ungido en los próximos días como presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, el segundo leonés que lo logró en este siglo.

ANTECEDENTE. Ya lo había conseguido Ismael Plascencia en el sexenio de Felipe Calderón cuando encabezó esta confederación de 2006 a 2009, cobijado por un entorno político favorable pues lo hizo después del sexenio de Vicente Fox Quesada y en la primera mitad del de Felipe Calderón.

De hecho, todavía logró ser presidente nacional de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) de 2009 a 2011.

EN TERRITORIO COMANCHE. A una década de distancia, lo consigue José Antonio Abugaber Andonie que tiene su mérito muy particular por las condiciones adversas para el sector empresarial en el sexenio de la 4T y claro, siendo un empresario zapatero originario de Guanajuato, hay un cariz especial por lo que representa esta entidad en el contexto político nacional.

AGRADECIMIENTO. “Las Cámaras, Asociaciones, las empresarias y empresarios de la industria que nos recibieron, son testigos que cada uno dio lo mejor de sí, con la idea firme de ser factor de confianza, para la CONCAMIN. Mi reconocimiento y aprecio a Netza y a Alex, son pilares de la industria y de la Concamin y así deberá seguir siendo.

A LO QUE SIGUE. Nuestro Presidente Francisco Cervantes, es ejemplo de una Concamin que, hoy por hoy, es el interlocutor respetado y con resultados tangibles. Hemos demostrado que con Unidad y Liderazgo en la CONCAMIN podemos Trabajar a favor de proteger los intereses de la industria.

Como lo señalan los estatutos, esperaré a la sesión del Consejo Directivo y la Asamblea General, en la que espero expresarles nuevamente mi gratitud y aprecio. Saludos y un abrazo”.

TRIUNFO. Este fue parte del mensaje que envió a través de Whatss App tras darse a conocer los resultados, Abugaber Andonie a los dirigentes de cámaras que votaron en esta singular contienda.

PERFIL. A Concamin se le ha identificado como la agrupación empresarial amable frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, instalada en el polo opuesto de Coparmex a la que Gustavo de Hoyos, convirtió en uno de los más duros críticos de la 4T.

SU SELLO. Si Abugaber sigue una línea semejante a la de Cervantes, no tendrá problemas de interlocución con el gobierno federal. Si decide ser más crítico veremos cómo se ponen las cosas. Extraordinario el reto del expresidente del Consejo Coordinador Empresarial leonés al instalarse en las grandes ligas de la política empresarial.

LA DEL ESTRIBO…

Sin lugar a dudas, la legislación en materia de paridad electoral ha sido la gran novedad durante la última década en nuestro país y al mismo tiempo, tras cada proceso, ha dejado una estela de inconformidades y temas para la discusión y el debate de posibles reformas.

Aun cuando no haya cambios a la asignación aprobada por el Instituto Estatal Electoral en las plurinominales para el siguiente Congreso local en la sesión del viernes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación motivada por el pleito interno de Movimiento Ciudadano, el tema volverá a dar de qué hablar porque hay inconformidades con la legislación vigente.

Uno de los temas a debatir en Guanajuato para la siguiente legislatura es el de cuáles son los partidos que deben ser afectados para garantizar la paridad en el Congreso local.

Según las resoluciones del IEEG y del Tribunal Electoral del estado, está bien que lo sean los partidos pequeños. Dos de los magistrados de la Sala Monterrey del TEPJF ya advirtieron la necesidad de revisar la ley.

Es decir. En Guanajuato, para garantizar la paridad de la siguiente legislatura se sacrificó al diputado varón del partido con menor votación. La chiquillada dice que tendría que ser con los que tengan menor representación de mujeres. Buen punto de partida para el debate.

JORGE ESPADAS: A 5 AÑOS DE LA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO MARQUISTA

Hace 5 años, en plena efervescencia por la sucesión 2018, desde Palacio de Gobierno del estado, comenzaba a aplicarse la guillotina en la burocracia hacia quienes eran cercanos al entonces senador Fernando Torres Graciano, quien estaba encarrerado en la búsqueda de ser candidato azul a la gubernatura.

Por estas fechas se daba a conocer la renuncia en términos oficiales, remoción en la real politik, del subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político del gobierno del estado, Jorge Espadas Galván, actual diputado federal.

No había una razón laboral de peso para que el exsecretario del Congreso abandone ese puesto. Los usos y costumbres en el PAN son implacables. Llegaba el momento en la nómina estatal que comandaba Miguel Márquez de decir: si no estás conmigo, estás contra mí.

El secretario de Desarrollo Social y Humano Diego Sinhué Rodríguez Vallejo ya estaba consolidado como delfín del entonces mandatario Miguel Márquez.

A Espadas, lo relevó Rolando Alcántar quien hoy es diputado local y lo seguirá siendo en la siguiente legislatura.

Por su parte, Jorge Espadas pudo ser candidato a diputado federal una vez que vino la disciplina de todo el panismo cuando se impuso el dedazo a favor de Diego Sinhue, un político que muy joven y después de que quería ser alcalde de León, se convirtió en el favorito de Márquez.

No alcanzó o no supo o no quiso armar un grupo político al nivel de lo que pudo construir Juan Manuel Oliva o el propio Miguel Márquez al punto que hoy, prácticamente todos los que fueron sus adversarios internos afines al torresgracianismo, están en la nómina.

Libia Denisse es secretaria de Gobierno; Vicente Esqueda es procurador Estatal de Derechos Humanos; Jorge Espadas es diputado federal; Ariel Corona es alcalde.

Rodríguez Vallejo quien construyó su círculo cercano con una parte de los que estuvieron cerca de Ricardo Torres Origel, tiene el poder de aplacar rebeliones internas con el recurso de la nómina que hasta ahora funciona eficazmente.

SALAMANCA Y LA PECULIAR SINTONÍA GUANAJUATO-FEDERACIÓN

“Nosotros creemos que no es un acto de terrorismo sino que tiene otra connotación pero no somos la Fiscalía y esperaremos la investigación que pueda hacerse por parte de la Fiscalía. Sé y lo celebro que hay una extraordinaria relación desde hace 2 días entre el gobierno de Guanajuato y el gobierno federal. Sé que ha habido un gran acercamiento, de ayuda, de apoyo y lo celebro por parte del gobernador Diego Sinhue, así es como se tiene que trabajar “.

El pronunciamiento es de la senadora por Morena Martha Lucía Micher Camarena en una conferencia de prensa conjunta con la mayoría de los integrantes de la bancada de su partido que sorprende por el tono conciliador.

Un tono, lejano a las reacciones naturales que ha tenido el partido gobernante en lo federal cuando se trata de un hecho violento notorio como lo es el atentado con explosivos que cobró la vida de 2 personas, una de ellas propietaria de un conocido restaurant en Salamanca.

Y que además va en sintonía con la reacción original del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando lo cuestionaron el pasado lunes en la mañanera sobre ese tema.

No hubo acometida en contra de Guanajuato como pudiera esperarse. Aún más, la propia Malú Micher destacó que de manera particular esto no tenía que ver con el Fiscal Carlos Zamarripa (obsesión de la 4T) sino con Alvar Cabeza de Vaca.

¿Qué habrán visto los morenistas en estos días sobre este caso en particular para que muestren ese perfil conciliador?

¿Es porque se trata del Municipio de Salamanca que gobiernan ahora y que seguirán gobernando en el siguiente trienio y prefieren no incendiar políticamente la plaza?

¿Será que ya opera una nueva actitud frente a la violencia y la criminalidad en el estado y que no volverán a pedir la salida de los responsables de la seguridad?

¿O es que hay algún dato no conocido públicamente que les haya hecho hacer una excepción en este caso como una suerte de tregua lo que no significa que no vuelvan a la carga más adelante?

La investigación finalmente no la atrajo totalmente la FGR y se hará en conjunto con la Fiscalía del Estado. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez habitualmente cauto para calificar este tipo de actos, se lanzó desde la tercera cuerda el martes al decir que se trataba de un acto terrorista.

Ayer tuvo que rectificar. Que se trataba de un acto dirigido, dijo; algo que por supuesto no elimina el estupor por el modus operandi. Sea como sea, las autoridades están obligadas a esclarecerlo.

Que mejor si marca el inicio de una fase de verdadera sintonía. Nosotros hasta no ver…