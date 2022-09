David Martínez Mendizábal afirmó que la intención de la iniciativa es hacer visible a quienes son invisibles

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, afirmó que el estado de Guanajuato ha incumplido con la Constitución al no establecer políticas públicas de manera directa a las personas migrantes jornaleras. Esto durante el análisis de una iniciativa de su fracción parlamentaria para reformar la Ley para la Protección del Migrante y sus Familias.

Sin embargo, durante la mesa de trabajo de la Comisión de Atención al Migrante, el Grupo Parlamentario del PAN y la representación de la Coordinación General Jurídica del Gobierno de Guanajuato, señalaron que ya se cuenta con un marco normativo para proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes y sus familias, incluyendo a las personas jornaleras migrantes, por lo que de aprobarse la propuesta el tema se estaría sobrerregulando.

“Se estima que de aprobarse la iniciativa en los términos planteados, más allá de ampliar la protección de los derechos de las personas jornaleras migrantes, puede resultar una medida restrictiva al dejar fuera de tal previsión a los migrantes en tránsito, de retorno, personas en contexto de movilidad”, señaló Federico Ruiz, de la Coordinación General Jurídica del gobierno estatal, quien agregó que ya existe un protocolo de acciones para atender a personas migrantes jornaleras agrícolas.

No obstante, David Martínez Mendizábal afirmó que la intención de la iniciativa es hacer visible a quienes son invisibles.

“Es evidenciar y poner nombre a quienes no tienen nombre en las políticas públicas. No está en la ley, no es verdad que se contemple explícitamente a la población jornalera indígena”, señaló.

Foto: Lourdes Vázquez

Migración de jornaleros no está regulada en Guanajuato: Martínez Mendizabal

Dijo que la migración de personas jornaleras es un tipo especial de migración que provoca un tipo especial de pobreza, de carencia y de desigualdad. Eso, dijo, es lo que se busca que sea visible.

Tras mostrar una imagen en la que mostró las precariedades en las que vive una familia de jornaleros migrantes, el diputado de Morena insistió en que no es verdad que en el estado se apliquen protocolos ni acciones a favor de estos grupos.

“Entonces esto es lo que venimos a legislar, en un asunto de justicia, no es un asunto de ornato. No es verdad (que esté contemplado en la legislación actual) y tampoco es verdad que se esté sobrerregulando. El problema no está resuelto y aquí estamos en el Congreso local para resolver un problema de Guanajuato”, agregó.

Pese a las opiniones en contra de la propuesta, la presidenta de la Comisión de Atención al Migrante, la morenista Hades Aguilar Castillo, solicitó que se formulara un dictamen positivo de la iniciativa que será discutido en una próxima reunión.

