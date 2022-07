Fue este jueves cuando arrancó la jornada de vacunación de menores, quienes esperaron bajo el sol por bastante rato

Jazmín Castro

Guanajuato.- La jornada de vacunación anticovid para los menores amparados resultó un caos, hubo contratiempos y las quejas por estar parados bajo el rayo del sol por horas no se hicieron esperar.

Fue este jueves cuando padres de familia llegaron con sus pequeños desde las 6:00 de la mañana a la única sede en León , el Hospital Pediátrico.

Sin embargo, la mañana lució con una larga fila desde la entrada al hospital y llegaba hasta el eje metropolitano. Al menos unas mil 500 personas esperaban su turno y las que se fueron sumando a lo largo del día.

No faltó uno que otro despistado que se formó para que su hijo recibiera el biológico de la marca Pfizer, pero no contaban con amparo y la campaña para la población en general aún no arranca.

Susto y llanto

La espera en el exterior solo prolongó los nervios de los pequeños que conforme avanzó la fila. Ya iban sudando aparte del calor que ya comenzaba a sentirse.

Bajo la carpa, los pequeños tomados de la mano de su madre, otros llorando y algunos apunto de arrepentirse.

María Paula de 7 años de edad y su hermana llegaron en compañía de su madre. Para ellas pasó el tiempo muy rápido, aunque en realidad duraron como 3 horas y media en pasar.

Al llegar su turno, María Paula reconoció que se imaginó que sería peor, pero se armó de valor y recibió su primera vacuna.

Para su madre es un pendiente menos porque la salud de sus hijas es lo primero. Más porque María Paula ya se había contagiado del virus.

Así, cientos de padres de familia esperaron y aunque los habían citado con un horario fijo el caos inició cuando se formaron aglomeraciones que hicieron el proceso más tardado.

En Guanajuato se prevé inocular a 5 mil 759 menores entre los 5 a 11 años de edad con un amparo, y 3 mil 600 entre los 12 y 17 años.