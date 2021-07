Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador y Jorge Ramos mantuvieron durante la mañanera en Palacio Nacional, una discusión sobre las cifras de los muertos de la violencia y de la COVID.

López Obrador dijo al presentador de Univisión y articulista de Reforma que él tiene otros datos, y consideró que su planteamiento era para cuestionar a su Gobierno a lo que el comunicador afirmó que ese es justamente el papel de un periodista.

Esta mañana se le ofreció el micrófono y Ramos cuestionó los resultados de la estrategia de seguridad para contener la pandemia.

“Yo estuve aquí, en la mañanera de 2020, para preguntarle sobre la terrible ola de violencia en este país, y usted me dijo lo siguiente: “Este año va a haber resultados”. Después de un año hay resultados, pero muy negativos. Su Gobierno está camino a convertirse en el más violentos en la historia de México”; dijo Ramos.

El presentador aseguró que el Presidente no ha cumplido su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. “Así que mi pregunta es si usted cree que su estrategia de “abrazos y no balazos” ha sido un fracaso, y si va a pedir ayuda”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador respondió con su ya conocida frase “yo tengo otros datos” y admitió que su gobierno ha tenido dificultades para reducir los homicidios en el país.

“Fíjate que yo no coincido contigo (…) mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos, y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas”, respondió el mandatario.

“Nosotros tenemos dificultad para reducir, como quisiéramos, el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución, desde que llegamos, si quieres marginal, del 3 por ciento”, agregó.

Y aunque admitió que hay un incremento de feminicidios, aseguró que antes no se tipificaba este delito y “no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los Gobiernos anteriores”.

De acuerdo con los datos oficiales, México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de López Obrador, con 34 mil 681 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

Jorge Ramos planteó al presidente que siguen existiendo masacres en México, como en Zacatecas o Aguililla, a lo que López Obrador respondió o hay masacres” sino “enfrentamientos entre bandas”.

