IDENTIDAD. Jorge Luis Morales Montes es el empresario proveedor que ganó la licitación para diseñar la aplicación para taxis en Guanajuato que comenzará a funcionar, de acuerdo a la secretaría de Gobierno, al finalizar este año .

PERFIL. Este empresario que ganó la licitación en la que participaron otras 3 empresas, ya opera 3 aplicaciones en el gobierno de Querétaro: una de taxi seguro, otra de transporte público y una más para denunciar actos de corrupción.

DETALLES. Hace un mes que se dio el fallo y la cantidad ofrecida para crear la aplicación es de más de 17 millones de pesos. Esta plataforma, según la autoridad estará lista en noviembre o más tardar en diciembre y busca generar mayor seguridad y confianza en la prestación del servicio.

VENTAJAS. La novedad es que podrán registrarse lo mismo, todos los vehículos de servicio de alquiler sin ruta fija “Taxi” así como los vehículos de servicio público de transporte privado con registro vigente. No demanda exclusividad, es decir se puede usar en combinación con otras plataformas aunque el “plus” que ofrece es el no cobro de comisión.

MÁS. De ahí en más, los usuarios tendrán los beneficios de otras aplicaciones. Saber con precisión quién presta el servicio y que el conductor y su vehículo cumplen con la ley además de que tendrá a su disposición, información del viaje y costo estimado del servicio.

Los ciudadanos en Guanajuato están urgidos de resultados y no discursos en el tema de seguridad. De eso no hay duda.

Cerca de la medianoche del lunes, el alcalde de Salamanca César Prieto Gallardo, subió a las redes del gobierno un video de un minuto y medio en el que lamenta los hechos y expresa su solidaridad con los deudos de las 6 personas que fueron asesinadas.

Desde aquel bombazo en un restaurant, este municipio se había mantenido en relativa calma en comparación con lo que ha ocurrido en León, Irapuato y Celaya.

Dice el propio alcalde, “la inseguridad no tiene palabra de honor” aunque esa inseguridad ha sido la constante en nuestra entidad durante los últimos 5 años particularmente.

Lo que sí es de destacar es el cambio de actitud de quien hoy gobierna Salamanca. A diferencia de Beatriz Hernández Cruz que optó por la confrontación casi permanente con el gobierno dieguista, no por ese video sino por otras estampas, Prieto Gallardo parece mostrar una mano izquierda que poco se vio de su antecesora en el cargo. En tiempos de polarización, eso ya es ganancia.

CIUDAD DE LOS NIÑOS: LAS OMISIONES DEL PASADO QUE DIEGO SINHUE RECONOCIÓ

Hace un par de años, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ejecutaba uno de esos lances que remediaban algunos lances o francos yerros en el gobierno de Miguel Márquez.

Rodríguez Vallejo decidía acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el tema de la Ciudad de los Niños Salamanca A.C.

Reconocía en el documento los excesos que ahí se cometieron. De tajo, sin ser tan explícito, descalificó las justificaciones que se esgrimieron al final del sexenio de Miguel Márquez sobre los señalamientos a ese albergue que incuían maltrato físico, tortura y violencia sexual .

A finales de 2019 el sacerdote y su abogado celebraban que un juzgado los haya absuelto de una investigación que hizo la Fiscalía General del Estado y entre otras cosas, afirmaban que los menores habían sido registrados con los apellidos del sacerdote, “a sugerencia” de los propios gobernadores.

La disculpa ofrecida por Diego Sinhue fue un gesto importante en tanto rompía con las omisiones sistemáticas de sus antecesores pero insuficiente porque las acciones que pueda remediar el gobierno estatal no alcancen para iniciar el castigo contra responsables de los abusos.

El albergue fue cerrado en junio de 2017, cuando el mandatario era Miguel Márquez quien un mes después aseguraba que no solaparía ni fabricaría culpables y que si el sacerdote no había sido detenido era porque no había denuncia. ” ha habido una sentencia firme, no habido una denuncia firme que acredite lo dicho. En este caso nosotros estamos tomando con mucha seriedad las medidas cautelares”, declaró el gobernador en aquel entonces.

El mandatario negó que el gobierno estatal haya sido omiso, al acatar la resolución de la jueza luego de que varias organizaciones ciudadanas, como la Red por los Derechos de la Infancia en México, exigieron la intervención de autoridades federales para investigar el caso.

Un lastre que obligó al actual mandatario a por lo menos, reconocer las omisiones. De las remediaciones, no lo sabemos totalmente.

DIEGO SINHUE: EN LA DEBILIDAD AZUL, SALVAR LA PLAZA

Pese a las bravuconadas de Marko Cortés y Alejandro Moreno, los dirigentes de menor trascendencia que han tenido PRI y PAN en toda su historia, está claro que de cara a 2024, la oposición a la 4T luce hoy débil y con pocos personajes, para decirlo coloquialmente, con patas para gallo.

Y no solo eso. Más allá de la aversión al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los radicalismos que plantea el actual régimen y que asustan a no pocos, no se aprecia en este momento la articulación de un proyecto sólido de alternancia para 2024.

Olvídese por un momento del personaje. ¿Cuál es la oferta actual de PAN, PRI y PRD para plantarle cara a Morena, más ensoberbecida que nunca tras el 4 de 6 del pasado domingo?

Porque hoy, el PAN que es el que menos golpeado salió de los de la coalición tras las elecciones dominicales, lo más que puede presumir es que “pudo ser peor”.

Sucede que para la oposición a Morena, ya urge que termine el sexenio no para saber si podrán dar el campanazo sino para ver marchar a Andrés Manuel López Obrador que ha sido el factor que ha hecho la diferencia para el crecimiento exponencial de las conquistas electorales de Morena.

Y en ese contexto, la primera respuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la entrevista sobre su evaluación dominical, evita con sentido pragmático en su análisis, los obuses a Morena y se concentra en lo que seguramente será prioridad para él: conservar el control de Guanajuato para el panismo y mantener la resistencia del Bajío a la 4T.

En efecto, Querétaro y Aguascalientes se mantienen con el PAN. Jalisco es de Movimiento Ciudadano y Guanajuato tendrá elecciones hasta 2024. La apuesta para Rodríguez Vallejo será eminentemente local ahora más que nunca.

Y en ese tenor, el objetivo será en el mismo tenor que lo perfiló con Ricardo Anaya, hace 6 años Miguel Márquez: que la decisión de las candidaturas sea local y no atiende a los intereses nacionales con el ofrecimiento de que aquí se mantendrá la hegemonía sin mayores fisuras.

Lo ocurrido el pasado domingo refuerza la tesis del cierre de filas y de las decisiones cupulares para las candidaturas en 2024, empezando por la de gobernador.

Frente a las versiones de que Alejandra Gutiérrez Campos, la alcaldesa de León quiere saltarse la disciplina local y apostar a su buena relación con Marko Cortés, es probable que en Guanajuato los azules sigan la línea de las señales estilo viejo PRI para mostrar la cohesión que pretenden.

La de los exgobernadores en torno a Diego Sinhue en la casa de Jorge Videgaray es una importante pero se requerirán más. Podría suponerse que los integrantes del gabinete que suspiran como (Jesús Oviedo, Libia García y Daniel Díaz) no tendrán problema en sujetarse.

Erandi Bermúdez está en afinidad con Miguel Márquez; Alejandra Reynoso con el Yunque y Alejandra Gutiérrez con el líder nacional panista. Por ahí pasan las señales que el PAN vertical y de dedazos de la actualidad, necesita para reforzar la ilusión de que Guanajuato siga siendo intratable a la 4T.

