María Espino

Guanajuato.- Jorge Luis Hernández, ex delegado Estatal Guanajuato del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) y Coordinador de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guanajuato (UG); denunció que la universidad lo despidió injustamente.

Lo anterior, bajo el argumento de que únicamente buscó aplicar y que se respetara lo que establecen los reglamentos que marca la normativa.

“Es injusto, la Contadora Cecilia González Martínez, directora de Desarrollo Estudiantil, quien ha manifestado que esta resolución es injusta, pero que los alumnos al ejercer una presión a la institución por cuestiones de género o de violencia, la institución termina cediendo y en mi caso yo me veo perjudicado por que he sido víctima de acusaciones, difamaciones, presión mediática, social pero sobre todo de presión hacia las instancias universitarias que toman decisiones”.

Fue señalado por violencia de género

Explicó que la causa de su amonestación y despido fue porque lo señalaron de haber cometido violencia de género; así como por promover una sanción a una entrenadora de voleibol. Pues asegura que la hija de la entrenadora de voleibol no era elegible para ser parte del proceso de CONDDE y no solapó su participación.

“Cuando veo los registros de mi propia universidad, veo que hay una serie de registros que no corresponden al reglamento, los elimina de los diferentes reportes, pero uno en específico de voleibol que corresponde con el de la alumna en cuestión que es hija de la entrenadora y también es hija del entrenador. Lo hago saber que no es elegible porque el semestre anterior cursaba dos materias y el presente semestre cursa dos y el siguiente seguirá cursando materias, es completamente inelegible. Yo se lo notificó a la entrenadora y lo toma mal, dice que está siendo violentada que es violencia de género, que yo quiero debilitar a su equipo”.

Descalifican al equipo y les cargan multa

Hernández mostró los correos electrónicos que recibió de la Coordinación Nacional de CONDDE en los que indicaban que la alumna en cuestión no cumplía con los requisitos para jugar. Entrenadores y distintas autoridades de la UG recibieron una notificación.

Sin embargo, los entrenadores la incluyeron en las competencias lo que violaba el reglamento. Esto originó que el equipo de Voleibol de la UG quedara descalificado. Además la entrenadora quedó inhabilitada por dos años y la institución recibió una multa de 150 mil pesos.

“Yo lo hago de conocimiento de mis superiores en CONDDE y también de mis superiores en la universidad al ser un caso que puede ser polémico y no querían eso. Me indican que firme cédula bajo reserva para no caer en temas de supuesta violencia de género…La CONDDE responde después de la estatal (competencia) y la alumna juega, la entrenadora sabía en todo momento que la alumna no era elegible; incluso yo tengo un documento firmado por ella antes de la estatal en donde le digo que no es elegible, hay múltiples testigos en UG de ello”.

Le piden renuncia, se niega y lo despiden

Luis Hernández declaró que solicitó pruebas de las acusaciones y de su responsabilidad, pero la única respuesta que obtuvo de parte de la UG fue a través del jefe de relaciones laborales de la universidad Alberto Moncada, quien le solicitó su renuncia y como se negó, el martes lo despidieron.

“Esto no es del agrado de la universidad el estar en polémicas y más en temas de género y ha tomado la decisión de pedirme mi renuncia ofreciéndome un monto compensatorio. Yo no estoy de acuerdo, yo quiero que me demuestren porque están rescindiendo mi contrato o porque piden mi renuncia, porque no hay violencia, me acusan de violencia de género; pero es un tema de reglas, yo no sancionó. Pero, la universidad por tener una salida fácil lo hace así y no se me hace justo que me pidan la renuncia, que me ofrezcan dinero por algo que yo no cometí; está perfectamente documentado y el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino sabe este tema, se lo ha contado mi superior”.

El afectado considera que su salida de la UG fue arbitraria e injusta y señaló que, aunque su jefa inmediata, Cecilia González Martínez, reconoció que él no tenía la culpa, su despido fue porque no querían una mancha más con situaciones que involucren temas de violencia de género.

Irá hasta las últimas consecuencias

Aseveró que tiene pruebas de que actuó bajo ley e irá hasta las últimas consecuencias; ya que su reputación está de por medio. Además considera que es un acto represivo por parte de UG que lo amonestaron por mostrar su inconformidad y hacer su trabajo.

Inclusive sostuvo que tiene respaldo de maestros, alumnos y administrativos que reconocen que “son infamias, calumnias de parte de la entrenadora”.

Finalmente explicó que la descalificación, inhabilitación y multas aplicadas por este caso fueron determinadas por la Comisión Regional de Honor y Justicia; integrada en su mayoría por mujeres con amplio conocimiento en el deporte y de la normatividad. Razón por la que no entiende cuál sería la violencia de género, sin considerar que él no fue el que valoró ni calificó.

