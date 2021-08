Redacción

Estados Unidos.- El tenista norteamericano John Isner logró superar los 13 mil aces tras su enfrentamiento con el británico Cameron Norrie, a quien derrotó 2 sets contra 1 en los 32avos de Final del Masters 1000 de Cincinnati. Isner cerró el partido con un total de 13,007 aces.

John Isner sacó provecho de que el partido se alargó a 3 sets para acercarse a la marca histórica del croata Ivo Karlovic, quien ha registrado 13,709. John Isner tienen 36 años, si se mantiene sano podrá superar los 702 aces que lo alejan de la marca de Karlovic.

“Es genial haber conseguido eso y no voy a esconder que me gustaría ser el jugador con más saques directos de toda la historia. Sé que Ivo Karlovic me aventaja aún en bastante, pero creo que si él se retira pronto podría alcanzar”, declaró Isner al finalizar su partidos del Masters de Cincinnati.

John Isner ha participado en 704 partidos, 11 partidos más que Karlovic, los dos tenistas lideran la marca de mayor cantidad de aces, mientras que en tercer lugar se posiciona Roger Federer con 11,478, más de 1500 aces por debajo de los más de 13,000 del norteamericano.

Un ace en el tenis es un punto ganado directamente en el servicio sin que el oponente toque con su raqueta la bola. Por definición, un ace no se producirá si el oponente toca la pelota de cualquier forma, incluso si el resultado del golpe va fuera o no sobrepase la red.

