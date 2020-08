Joe Biden elige a Kamala Harris en su campaña electoral

Agencias

Los Ángeles.- A pesar de que el mundo entero continúa en crisis por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, muchos continúan sin entender las recomendaciones no resultar contagiados y al mismo tiempo para evitar que el sistema de salud de los países colapsen por la alta demanda de pacientes que han caído al hospital tras sufrir complicaciones.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti decidió castigar a aquellas personas que insisten en realizar fiestas pese a de que se ha dado la orden de salir únicamente para hacer actividades únicamente esenciales como trabajar o ir al súper.

De acuerdo al portal Los Angeles Times, en todo inmueble en donde se detecten fiestas masivas durante la contingencia sanitaria, se les suspenderá el servicio de agua y luz, pues a pesar de que los bares y clubes nocturnos se encuentran cerrados, aún se han detectado diversos festejos en domicilios particulares.

A pesar de que esta medida parezca muy efectiva, el propio alcalde previó que no terminarán por completo con ellas, pues muchas de estas casas son solamente rentadas para las celebraciones por uno o dos días.

Hace unos días, un grupo de cerca de 200 personas se reunió en una mansión en Mulholland Drive en Los Ángeles. La policía llegó al lugar pero solo realizaron multas a los dueños de coches que estaban mal estacionados.

Pero autoridades se arrepintieron por no haberla terminado, pues esa misma noche el festejo terminó en un tiroteo en donde dos mujeres y un hombre resultaron lesionados; uno de ellos falleció en el hospital.

#BREAKING Mayor Eric Garcetti says he is authorizing the LADWP to shut off utility service to properties where large parties and gatherings are held https://t.co/VOrmtf6oH7

— CBS Los Angeles (@CBSLA) August 6, 2020