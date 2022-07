Job Alfredo, el pequeño artista de Madonnari busca mostrar su arte en Colombia con la ayuda de su padre



Onofre Lujano

Acámbaro.- Su nombre Job Alfredo Soto Hernández, un auténtico artista polifacético a sus 13 años de edad, originario de Acámbaro.

Te puede interesar: ‘Chepo’ Reynoso, manager del ‘Canelo’, platica con jóvenes boxeadores de Acámbaro

Job está por viajar a Colombia, donde ha sido invitado por conocedores de Madonnari, para mostrar su talento en aquel lugar.

Sin embargo, el Madonnari no es la única técnica que el pequeño sabe, pues también pinta a lápiz, al óleo y tatúa.

En eta ocasión, Correo lo encontró en la plazuela Hidalgo, frente al IMCA pintando el rostro de un luchador, quien ajo los rayos del sol hacía que la gente volteara.

“El arte es mi vida y me encanta hacerlo. Desde niño me gusto, ahora estoy con el maestro Cuco Mosh en categoría avanzado, a quien le he aprendido mucho, pero aparte nociones del arte por el más importante que ha sido mi padre, Job Arturo Soto Moncada, quien me ha enseñado muchas cosas”, aseguró el pequeño artista.

Contó que ha participado en varias ocasiones con la técnica Maddonari en Acámbaro, Moroleón y San Luis de la Paz, pero también dibujo a lápiz, pintura y óleo.

Lee también: Regresa la ‘lluvia del pan’ para los festejos de la Virgen del Refugio en…

Por su parte, Job Arturo Soto Moncada, el padre del menor, mencionó que al niño le han reconocido en varios lugares su talento, por lo que no dudará en buscar los recursos para llevarlo a Colombia.

Más noticias:

MD