Joao Maleck es trasladado a Puente Grande para seguir con el juicio

Hasta el momento al joven futbolista se le comprobó que conducía a exceso de velocidad y que se encontraba aún en estado de ebriedad

Redacción

México.- El jugador Joao Maleck, presunto responsable de la muerte de dos personas en un accidente vial, ya fue trasladado al reclusorio preventivo de Puente Grande

El Ministerio Público encontró elementos para procesarlo por su presunta responsabilidad en la muerte de dos personas en un accidente ocurrido el pasado 23 de junio en el cruce de avenida Tepeyac a su cruce con la calle Playa de Hornos, en Zapopan.

De acuerdo con los peritajes realizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), se determinó la responsabilidad del futbolista al conducir con exceso de velocidad un automóvil Ford Mustang.

Adicionalmente, en los exámenes toxicológicos realizados al joven de 20 años, se determinó que si bien no había consumido ningún tipo de droga, sí se encontraba en estado de ebriedad, ya que en la prueba de etanol, basado en el contenido de alcohol etílico, el resultado fue positivo en una proporción de 50 miligramos por 100 mililitros de orina.

Familiares de las víctimas piden que no salga libre

“Tanto la familia de Alejandro como de Fernanda estamos luchando para que esta persona no salga libre, vamos a estar haciendo y ejerciendo presión para que esta persona no salga tan fácil, no se vale que una imprudencia haya cobrado la vida de dos personas inocentes”, expresó Ernesto Martínez, primo de Alejandro Castro, quien falleció en el choque junto a su pareja, María Fernanda Álvarez.

Las víctimas habían contraído nupcias el sábado 22 de junio y un día después, por la mañana, su carro sufrió el impacto del automóvil de lujo de Maleck, como se pudo apreciar en un video hecho público este lunes sobre el momento del choque.

#Boletín | La Fiscalía del Estado traslada a reclusorio preventivo a conductor por responsabilidad en el accidente de avenida Tepeyac pic.twitter.com/GfXmCxugzq — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 25, 2019

Fuera del equipo

El club Sevilla Atlético anunció que no extenderá su vínculo con el futbolista mexicano, de 20 años, quien jugaba con la filial de Segunda B, en calidad de préstamo, pues su carta pertenece al equipo mexicano Santos Laguna.

Los ‘Guerreros’ cedieron al atacante en septiembre del año pasado, cuyo contrato finaliza este 30 de junio.

El responsable de prensa del club español, Juan Ramón Morales, informó a ESPN Digital de la determinación, aunque durante la semana pasada se hablaba de una renovación para el delantero, e incluso se le mencionaba en medios especializados como una eventual revelación en el mundial de Quatar, representando a Francia o a México.

Con información de El Financiero

RC