Joan Manuel Serrat dejó en claro que no se estaba despidiendo para siempre de su público, y los invitó a disfrutar de la fiesta de su música

María Espino

Guanajuato.- Joan Manuel Serrat inundó con su música y cada una de sus letras la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, en donde por lo menos unas ocho mil almas escucharon cada una de las canciones que “el último trovador” interpretó en una noche bohemia, sobria y llena de encanto como parte del Festival Internacional Cervantino (FIC).

A sus 78 años el cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español comenzó su concierto-recital con “Dale que dale” avivando de inmediato al público cervantino, que ansioso había aguardado la aparición en escena de Joan Manuel Serrat. El artista se siguió con “Mi niñez” y “El Carrusel”.

Como ya es característico en cada una de las presentaciones de Serrat, cada una de sus canciones ejecutadas es acompañada por la música que reproduce en vivo su equipo de músicos y arreglistas. Ellos dieron muestra del gran equipo que conforman sobre el escenario, logrando hacer lucir al autor español.

Foto: María Espino

Embelesa con dos horas de espectáculos

Al lado de Serrat, esta noche de domingo y a lo largo de dos horas el público, se embelesó al escuchar cada una de las narraciones que hacía el cantautor previó a entonar una nueva melodía. Esto como un preámbulo para que su público lo comprendiera y viajaran con él en en sus composiciones.

Tal como la tierna y triste historia en la que se basa la canción “Las Nanas de Cebolla”, o bien “Para la Libertad”. Y que decir de “Algo personal” o aquella melodía que a muchos llevó en un viaje retrospectivo con “Hoy puede ser un gran día”. Incluso la melodía que narra la melancólica historia de “Penélope”, pieza que más de uno coreó.

“No es una despedida”

Como parte de su repertorio no podían faltar de los primeros cancones de Serrat como “Cantares”, “Sinceramente Tuyo”, y “Barquito de Papel. Tras un carrusel de canciones que duró poco más de dos horas Joan Manuel Serrat fue ovacionado de pie por un público que con sus aplausos agradeció tan inolvidable presentación en un concierto que, para algunos es parte de su gira de despedida.

Sin embargo el cantautor, aclamado en varios momentos para que siguiera cantando, antes de abandonar definitivamente el escenario de la Alhóndiga de Granaditas, dejó en claro que no se estaba despidiendo para siempre de su público y más que un adiós invitó al auditorio a celebrar y disfrutar de la fiesta que en ese momento se vivió.

Foto: Edith Rábago

“Hay un cierto murmullo que cuentan que este es un concierto de despedida. Yo personalmente les confieso que sí, dejaré de subirme a los escenarios pero no me voy a despedir de ustedes en ningún momento, como no me voy a despedir de la vida, como no me voy a despedir del sol. Como no me voy a despedir de lo que amo”, dijo.

“Así que no hagan caso: esto es una fiesta a todo dar. Así que dejemos de lado cualquier sentimiento de nostalgia, de melancolía que pueda rondarnos, y apréstense a subirse a la moto de esta fiesta. Muchas gracias a todos por estar aquí”, añadió.

Celebra junto a Guanajuato 52 años de trayectoria

Aunque Joan Manuel Serrat inició sus primeros intentos por incursionar en el mundo de la música por el año de 1968, hasta 1970 emprendió una carrera imparable repleta de bellísimas e inolvidables canciones, multitud de recitales y permanentes grabaciones discográficas en castellano y en catalán.

Foto: Edith Rábago

A 52 años de carrera artística, la noche de este domingo Joan Manuel Serrat demostró que sigue vigente. Su talento y su música han trascendido en tiempo, fronteras y espacio. Así se apreció también entre el público que lo admiró, disfrutó y ovacionó en la Alhóndiga de Granaditas. Ahí había diversas generaciones, desde adultos mayores, de mediana edad, jóvenes e incluso niños que atisbados escucharon cada melodía entonada por “el último trovador”.

