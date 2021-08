SANGRE NUEVA. Vaya sorpresa la que da Alejandra Gutiérrez Campos quien perfila a Jorge Jiménez Lona, actual consejero del Poder Judicial y excoordinador de asesores de la fracción del PAN en el Congreso local, como próximo secretario de Ayuntamiento.

PERFIL. Luego de que Héctor López Santillana, apostó por el veterano Felipe de Jesús López Gómez, quien ya había ocupado ese mismo cargo a principios de este milenio y con el alcalde en funciones, Gutiérrez Campos lo hará con un abogado joven, de militancia panista y que este lunes estaría renunciando a su cargo.

ANTECEDENTE. Digamos que ahora sí se materializa en los hechos el cantado relevo generacional que luego presumen los políticos y que en el caso de los alcaldes panistas en León, practicó en algunos casos, Ricardo Sheffield Padilla hace 12 años cuando incorporó a su gabinete a Antonio Obregón como tesorero, a Eduardo Ramírez, esposo de Alejandra Gutiérrez, y la propia Gutiérrez Campos que luego sustituyó a Obregón.

LA HISTORIA. Sheffield arrancó con Mayra Enríquez Vanderkam en la secretaría del Ayuntamiento y luego lo sustituyó José Luis Manrique cuando aquella buscó sin éxito la candidatura a la alcaldía. Lo que trasciende ahora y es casi un hecho es que Jiménez Lona será el número dos en Palacio Municipal, lo que representa una apuesta por la sangre nueva de la burocracia azul.

A LO QUE SIGUE. Y es que, Jiménez Lona ha tenido una meteórica carrera como funcionario público. Además de ser coordinador de asesores del PAN en la anterior legislatura, fue encargado de despacho de la secretaría del Congreso unos meses. Apenas tenía un poco más de un año de ser consejero del Poder Judicial y a partir del 10 de octubre estará en el municipio.

VÍNCULO. Gutiérrez Campos conoce su trabajo porque fue diputada local. De hecho, habiendo desarrollado su carrera política en el ámbito legislativo. La alcaldesa electa de León no tiene un grupo compacto.

LO QUE SIGUE. Lo de Jiménez Lona podría una señal del perfil de quienes serán los integrantes de su gabinete. No viene mal, ese refresco en los cuadros gobernantes que requiere cualquier partido que tiene tanto tiempo en el poder como Acción Nacional que solo entregó el poder al PRI tras su derrota en 2012.

EL RITUAL. La alcaldesa de León sigue en fase de luna de miel. Acaba de concluir foros ofrece aquí y acullá innovar en las formas de ejercer el poder aunque entenderá que más que cambio en las formas, lo que se requiere resultados en el fondo y la ejecución de políticas públicas.

PRI, PAN Y MORENA: SUCESIONES EN PUERTA

EN LAS MISMAS. A propósito de renovación de dirigencias, todo parece indicar que al menos un par de meses más, PAN, Morena y PRI mantendrán sus mismas dirigencias estatales y que los titulares combinarán esa tarea con la de ser diputados.

AZUL. El PAN prepara dedazo para encontrar al relevo de Román Cifuentes pero este permanecerá por lo menos un mes más en el cargo y puede dobletear.

NO LO SUELTA. En Morena habría renovación de dirigencias estatales hasta dentro de un año por lo que Ernesto Prieto seguiría en el cargo hasta entonces pero él tiene que optar por lo que dejará el paso a su suplente.

EN BREVE. En el caso del PRI, esta semana que se oficializaría el nombramiento de Alejandro Arias como coordinador de la bancada priista, también se daría a conocer la ruta de la renovación del comité directivo tricolor que se renovaría a finales de este mismo año.

SIN BRONCA. En este asunto, los priistas permiten que presidenta y secretario general como es el caso, puedan ser simultáneamente diputados aunque los dos priistas citados solo se quedarían mientras se da el proceso.

EL CONTROL. Pero si como todo parece indicar, Arias Ávila es el ungido para la coordinación, él sí tendría que dejar el cargo porque ya serían tres responsabilidades al mismo tiempo.

Para el secretario general del PRI, Alejandro Arias Ávila la solicitud del magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, David Arzola, para sacar del orden del día el fallo adverso al PAN que pedía la nulidad de las elecciones de San Miguel de Allende solo tiene una motivación: la presión del PAN al árbitro que solo encontró eco en el magistrado presidente.

Y ciertamente no debió ser nada grato para él, el repaso que le dio la magistrada Dolores López Loza que defendió su ponencia sin tapujos. Le enmendaron la plana al presidente del TEEG.

PRI: SIEMPRE SE PUEDE ESTAR PEOR

“Desde la alternancia en el gobierno del estado, a principios de los 90, no hemos tenido argumentos ni el peso político suficiente para generar la estrategia, con inteligencia y con unidad, para reconquistar y volver a ganar el gobierno del estado… En Guanajuato. vamos a terminar con los campeones en las plurinominales.

Esas eran las palabras de Alejandro Moreno Cárdenas hace un año en una visita a Guanajuato en la que por enésima ocasión se aceptaba el abandono al priismo de este estado, se sobaba el chipote y se hacía un propósito de enmienda que nunca ha llegado ni llegará.

Una edición más del ritual en la toma de protesta del nuevo consejo político estatal del PRI.

Los jerarcas priistas no han descubierto otra receta más que ese discurso plagado de lugares comunes y loas al heroísmo de quienes han aguantado 2 décadas de abandono de su dirigencia nacional.

Alejandro Moreno lanzaba condenas a quienes ejercían el chantaje, en obvia referencia a quienes mantenían tomada la sede estatal del tricolor. Todavía Ruth Tiscareño, Alejandro Arias y Yulma Rocha eran uno mismo.

Y no hay duda que Moreno Cárdenas cumplió su compromiso. No están hoy los que usufructuaban las plurinominales. Bueno, en lo federal ya no hay nada que repartir y los que ganaron en lo local no tienen esa categoría.

Pero lo que existe hoy es un PRI mucho más maltrecho, disminuido, dividido, otra vez con el viejo defecto de la fractura de quienes tomaron en su momento el control del partido.

Yulma Rocha y Alejandro Arias rompieron como en su momento lo hicieron Gerardo Sánchez y Miguel Chico. La política irapuatense se perfila como una llanera solitaria en la muestra de combatividad frente al panismo gobernante frente al entreguismo gratuito de 2 de sus 3 compañeros quienes ya hasta dieron su aval al Fiscal Carlos Zamarripa.

Un futuro cada vez más oscuro le espera al PRI guanajuatense cuando quienes encabezan a los propietarios de la franquicia se traicionan entre sí para controlar las migajas de poder que hoy ostentan.

Van en ruta directa a la pulverización y la autodestrucción. Ya ni siquiera les alcanza para ser una oposición digna.

REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS: LA HORA DE LA VERDAD

El pasado sábado, el Municipio de León dio a conocer que en la semana del 21 al 28 de este mes de agosto. Del total de mil 529 casos positivos registrados en esta ciudad, el 37% de esa cantidad, se dieron en jóvenes de 20 a 29 años lo que representa el porcentaje más alto en grupos de edad, seguido del de 30 a 39 años con el 24% del total.

El 3% de los casos se presentaron en niños de 5 a14 años mientras que el 7% en adolescentes de 15 a 19 años.

Los de 40 a 49 años de edad representaron el 16% de la población leonesa contagiada mientras que de 50 a 59 años de edad, el 7% y de 60 años y más el 6%. El reporte de la autoridad municipal también informa que el 64% de los contagiados en esta semana de agosto no estaban vacunados; el 30% no tienen un esquema completo y el 6% ya tienen un esquema completo.

Sirvan estos datos más todos los que se presentarán hasta mañana para saber cómo entramos al regreso a clases presenciales porque de aquí en adelante, las comparaciones sobre todo en niños y adolescentes se darán con el antes y el después del arranque de las clases presenciales.

Claro. Hay que esperar a que transcurran un par de semanas para que se tenga un pulso más preciso del entorno pues 14 días es el tiempo de incubación de esta enfermedad.

Por lo pronto, los pronósticos fueron certeros. El regreso a clases presenciales se daría en pleno apogeo de la tercera ola de la pandemia por covid-19.

Los casos positivos de agosto no solo superaron ya a los que se habían presentado en febrero y marzo de este año sino que ya también superaron a los de noviembre de 2020 que fue el mes previo a la que ha sido la fase más aguda de la pandemia en Guanajuato.

Hasta ayer y a falta de dos días para que concluya el mes, se habían acumulado 15 mil 857, una cifra que sólo está por debajo de los 20 mil 341 de diciembre de 2020 y los 24 mil 232 de enero de este 2021, el más fuerte sin ninguna duda.

En contraparte, agosto no estará entre los meses con más fallecidos a lo largo de la pandemia. Enero, con 2 mil 443, febrero con mil 691 y diciembre de 2020 con mil 485 solo los meses con más defunciones y los únicos en los que se superó el millar.

Hasta ayer, en Guanajuato, 343 personas habían muerto por covid-19 en agosto. Este mes se superarán los fallecimientos de cualquiera de los cuatro meses anteriores pero estarán por debajo de las de marzo de este año y junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año anterior.

Aquí se verá claramente el impacto de la vacunación. Tercer mes con más casos positivos pero el onceavo en número de defunciones.

Los protocolos están dispuestos para las escuelas públicas y en las privadas, cada una definió la forma en que se darían sus clases presenciales.

En los hechos, veremos si el rechazo abrumador en redes sociales al retorno presencial se refleja en la realidad pero sobre todo si esos negros augurios de los que se oponen, son efectivos.