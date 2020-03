Jesús Molina no antepone su amor por la camiseta a ser profesional

Agencias

Ciudad de México. – Durante sus más de 10 años de carrera profesional, Jesús Molina ha dado saltos que para algunos resultarían inconcebibles, retando a la historia y reglas no escritas de algunas instituciones; ha pasado por Tigres, Monterrey, Santos, América y Chivas, donde ahora porta el gafete de capitán.

Pese a las críticas, el mediocampista asegura que el amor a la camiseta aún existe, pero antes de eso debe ser profesional, como lo ha sido con el rival odiado del equipo que hoy defiende.

El jugador de la televisora ESPN dijo: “Esto es una profesión y yo me considero un jugador profesional completamente, comprometido con el equipo que me brinde esa oportunidad, esa confianza (…) El amor a la camiseta, creo que sigue existiendo, pero sin anteponer que es una profesión, que es un trabajo y que no por amor a la camiseta vas a dejar de jugar, o vas a dejar de comer, porque al final tu profesión es el que da el sustento a tu familia”.

Molina considera que son pocos los jugadores que permanecen solo en un equipo y lo hacen porque no tienen comprometido el tema económico y deportivo.

Dijo haciendo referencia a Rayados: “Muchas veces cuando tú pides salir, es porque se te genera una oportunidad de jugar más y, por ende, va a haber un beneficio económico”.

Pese a haber jugado clásicos Nacionales y Regios con los cuatro equipos, así como estar en uno de rivalidad ‘neutral’, el sonorense no tiene una camiseta favorita: “a los cinco equipos en los que he estado les he tenido un gran respeto y agradecimiento por darle continuidad a mi carrera, y aunque parezca mentira, la verdad que los equipos en los que he estado en el futbol mexicano, a los cinco les tengo un cariño muy especial. Y mira que son rivales odiados, deportivamente”.

A sus 32 años ve muy lejana la posibilidad de volver a jugar en selección, pero no cierra la puerta, su carrera ya le ha demostrado que todo puede pasar.

