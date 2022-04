La nueva coach Jessica Elizondo Estrada buscará transmitir espíritu de lucha y máximo esfuerzo y aportará su experiencia

Guanajuato.- Jessica Elizondo Estrada está lista para afrontar el reto en León: dirigir al primer equipo femenil en la historia de Abejas.

La entrenadora tiene muy claros sus objetivos. Quiere inyectarle su experiencia al equipo y reforzar el espíritu de lucha para, paso a paso, convertirse en un cuadro referente en la naciente Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil .

La exjugadora profesional Jessica Elizondo Estrada quiere un equipo con entrega, con espíritu de lucha incansable.

“Eso es algo que yo les voy a transmitir a las chicas. La filosofía de: me caigo siete veces, pero me levanto ocho. Vamos a tener un sistema, pero les va a permitir a ellas ser creativas y tener libertad para disfrutar el basquetbol. Al momento de disfrutarlo se va a ver reflejado en la cancha”.

Larga trayectoria

Jessica Elizondo Estrada tiene más de 25 años de carrera en el baloncesto. Desde su etapa como jugadora hasta su salto a los banquillos como asistente y entrenadora. Se siente capaz para afrontar el reto en un proyecto nuevo de pies a cabeza.

“La preparación es una de las cosas que nunca me ha faltado, sigo preparándome. Puede que sea relativamente joven. Tengo 33 años de edad, pero vivo para el basquetbol y tengo la intención de seguir preparándome, de seguir aprendiendo. Ahora con este nuevo reto que me sienta muy bien, me siento muy motivada. Creo que tengo las herramientas suficientes y la capacidad de lograr que este equipo tenga el espíritu de lucha, la filosofía del máximo esfuerzo”, señaló la veracruzana.

Jessica Elizondo Estrada adelantó que el roster de Abejas está casi completo para encarar la temporada. Cuenta con jugadoras de experiencia y juventud, pero no quiso revelar nombres, esa será tarea de la directiva. Mencionó que el equipo ya cuenta con tres refuerzos extranjeras y están en la búsqueda de una más.

Todo será “un paso a la vez”, quiere dar a la afición un baloncesto de calidad, sumar los primeros triunfos, pelear por entrar a los playoffs y luchar por el campeonato.

La LNBPF no ha revelado sus fechas de arranque, pero la entrenadora mencionó que sus jugadoras se reportarán el 8 de abril para iniciar con evaluaciones. Tendrán dos semanas de pretemporada y la actividad oficial iniciará el 23 de abril, con al menos 8 equipos registrados hasta el momento.