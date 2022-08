Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove no podían ser amigas por esta razón

La amistad entre Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove también resultó afectada con la intromisión de su madre

California, EE. UU.- La historia de abusos y malos tratos que sufrió la actriz Jennette McCurdy revelan un nuevo y aterrador capítulo en su libro recién publicado. Entre la larga lista de daños, llamó la atención la confesión sobre que su madre le prohibía ser amiga de Miranda Cosgrove.

Entre 2007 y 2012, las jóvenes actrices compartieron el set de grabación para la serie de iCarly de Nickelodeon. El programa duró hasta seis temporadas y se mantuvo en el top de popularidad de la productora durante todo este tiempo.

Aunque en pantalla Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove aparentaban ser las amigas más cercanas, en la vida real esto si dificultó. No precisamente fue por su desinterés, sino por la intervención de la madre de la primera.

Y es que según relata McCurdy en su libro, ella conoció a Cosgrove en el programa piloto. Más allá de su primera impresión de la ‘chica cool’, como la describió, se sorprendió cuando le mandó una canasta de regalo a su casa con dulces y entradas para el cine.

“Estoy realmente sorprendida de que otra niña actor sea tan amable conmigo. Por lo general, hay un sentido de competencia. Este gesto es lo opuesto a eso. Estoy conmovida”, externó.

Sin embargo, aunque esto marcaría un inicio positivo para la relación, su mamá se negó a que floreciera. La razón que expone Jennette es que Miranda no creía en Dios y “lo maldecía” más de 50 veces en un día cuando se equivocaba. Esto, además agregando palabras como “mierda”, que no vio bien su familiar.

“En el set, Miranda dijo malas palabras como ‘mierda’ y tomó el nombre del Señor en vano al menos 50 veces al día. Mamá me advirtió que no me acercara demasiado a Miranda porque ella no cree en Dios. Estaba bien que me acercara a Nathan, dice mamá, porque ‘los bautistas del sur no son mormones. Pero al menos nosotros’ tenemos a Jesús en común”, aseveró.

Pero amistad entre Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove floreció

Pese a ello, las actrices comenzaron a acercarse poco a poco y se la pasaban platicando detrás del set o en los camerinos. Mientras que Jennette mentía sobre su convivencia para asegurarle a su mamá que estaban haciendo la tarea.

“Miranda y yo pasamos horas hablando todos los días sobre eso. A veces, si mamá pasaba y me preguntaba qué estaba haciendo, le decía que estaba hablando con Miranda, pero la mayoría de las veces mentía y decía que estaba haciendo tareas escolares”.

La actriz que interpretó a Sam también confesó su admiración por su compañera porque “la amaba. Y estaba tan emocionada de que nos hiciéramos amigas”. Así, tras terminar iCarly, ambas actrices se mantuvieron en contacto, e incluso Cosgrove la habría ayudado contra sus transtornos alimenticios.

Recientemente, Jennette McCurdy rechazó participar en el revival de iCarly por su bienestar mental y su amiga dijo apoyarla cien por ciento en esta decisión.

