Jefe de rastro vendía birria en vez de administrar

Aparentemente Alejandro Núñez nunca atendió correctamente el lugar, este presentaba muchos problemas de los que personas externas al municipio estaban bien informados

Luis Telles

Valle de Santiago.- El que se cumpla un mes con el rastro municipal clausurado, hoy se tengan problemas de abastecimiento de carne y de matanza clandestina, es responsabilidad del jefe del área, Alejandro Núñez, porque en lugar de realizar su trabajo como administrador, se dedica a su negocio de venta de birria, compra y venta de chivos, denunciaron introductores de ganado y tablajeros.

Quienes pidieron omitir sus nombres para evitar represalias, dijeron que el jefe del rastro, nunca estuvo al pendiente de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones, situación por la cual fue clausurado el inmueble; “únicamente llegaba, se presentaba y si había animales que solo traían guía y no los aretes, cobraba 400 pesos, un acto de corrupción y después se retiraba, dejando a quien le sigue como encargado”.

Agregaron que, dicho acto de corrupción lo sabía bien todo introductor de ganado, principalmente los de fuera de este municipio, porque con pagar un dinero, no tienen la necesidad de esperar a que la autoridad correspondiente les llegue a poner los aretes a los animales, lo que es obligatorio.

Por otro lado, comentaron que, en el rastro la problemática de personal, nunca la ha atendido el administrador, “no hay trabajadores para matanza de reces, solo hay personal de base, pagado por la Administración Municipal, para la matanza únicamente cerdos, por lo que el introductor que quiere matar una res, tiene que pagar a otras personas para que las mate, más el costo del rastro”.

Se levanta el cuello ‘a costilla’ de otros

Y, el administrador para quedar bien con los trabajadores del rastro y con quienes acuden a matar las reces, organiza una comida, pero el dinero no sale de su bolsillo, sale de los introductores a quienes les pide para dicha comida y los que matan los animales, les dice que ya les ha comprado lo necesario para la comida.

“El se levanta el cuello a costilla de las demás personas. En verdad no hay ningún apoyo por parte de él (jefe del rastro), además si hay mangueras que se rompen, los trabajadores que matan las reces las tienen que comprar porque él no quiere dar, con el pretexto de que no pertenecen, no son trabajadores de presidencia, no los quiere apoyar de nada”.

Acuden a Jaral del Progreso

Agregaron que, con el cierre del rastro, se dio la matanza clandestina de animales, pero en pocos días, personal de salubridad y presidencia, llegaron a clausurar y advertir que era un delito, por lo que pidieron apoyo del alcalde, para poder matar en Jaral del Progreso.

Dijeron que, la respuesta fue positiva y hoy las camionetas acuden por la carne al rastro de Jaral, donde solo matan las reces, pero el jefe del rastro de Valle, no quiere aportar dinero para la gasolina que se consume, a pesar de que el alcalde dijo que habría todo el apoyo necesario en tanto se rehabilitan las instalaciones de Valle, “ahí están los choferes de las camionetas con sus notas de gasolina y no se les ha rembolsado lo que han gastado”.

Finalmente dijeron que, este martes por la mañana el Presidente Municipal, Alejandro Alanís Chávez se llevo todas las inquietudes que han señalado, por lo que esperan que se tomen cartas en el asunto, ya no presenten problemas para matar a sus animales fuera del municipio y cuando se re habrá el rastro, el sistema de administración también mejore.

