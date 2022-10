JAVIER MENDOZA Y LA PREGUNTA CLAVE: ¿VALE LA PENA SEGUIR?

En este México y Guanajuato nuestros en donde se cuentan por miles los asesinados por asuntos relacionados con la disputa de grupos criminales y ese ejercicio de pronto se vuelve una simple ecuación o referencia numérica que es punto de partida para atacar al adversario político o para defender una estrategia o para denostarla, es obligado prestar atención a la reflexión hecha por el alcalde de Celaya, Javier Mendoza en su informe y que arranca la columna de este domingo.

Aunque sea involuntariamente, perdemos todos -gobernantes, políticos, ciudadanos, periodistas- la perspectiva de la historia de vida detrás de cada uno de los asesinados y asesinadas violentamente. Y hablamos de todos. Quienes murieron sin deberla ni temerla y quienes fallecieron porque estaban involucrados en asuntos indebidos.

Deliberada o involuntariamente, quienes se encuentran en este último bloque son excluidos porque solemos pensar que al estar metidos en esos temas, “su muerte es mucho más entendible por las actividades que realiza”.

Pero cuando escuchamos a un político como Javier Mendoza, alcalde de Celaya, pronunciar un discurso tan sentido como el que dio el día de su informe, es inevitable preguntarnos por la historia de quienes fallecen violentamente, estando ajenos a la política o lejos de cualquier vínculo con el crimen.

Hace unos meses, en junio, mataron al hijo de Juan Lara el alcalde de Villagrán. La muerte no alcanzó el impacto de la del hijo de Javier Mendoza. Vaya usted a saber por qué. Se trata del presidente del municipio que es la sede donde opera y tiene su origen el Cartel Santa Rosa de Lima.

Muchas indagatorias ha hecho la autoridad y nunca le han encontrado nada directamente a Lara. Lo de Javier Mendoza tuvo un impacto mayor en lo mediático y nos hace pensar de fondo en las razones que tiene un personaje como él para decidir continuar en una responsabilidad pública cuando la violencia toca de esa manera a quienes más quiere.

El alcalde de Celaya seguramente meditó con su familia y habrá recibido todo tipo de comentarios y sugerencias. En sus manos estuvo solicitar licencia y no lo hizo. Hace unos días lo reflexionó en público y generó un sentimiento de solidaridad entre quienes escucharon su mensaje en el primer informe que, a la distancia, pareció moderado y prudente.

Ha habido también mandos policiacos que han sido atacados y que han sobrevivido a las agresiones. Después de vivir para contarlo deciden seguir o renunciar. En Celaya en el trienio pasado, un director de Policía que lo había sido en León, renunció luego de escapar milagrosamente de un ataque.

Pero están los policías y mandos medios que hacen bien su trabajo, que son honestos y trabajan del lado correcto y que no tienen otra opción más que seguir adelante porque no saben hacer otra cosa para ganarse la vida. Sí claro, pueden optar por renunciar al uniforme, pero esa decisión supone emprender una nueva vida con otro oficio y profesión.

¿Cuántas historias como las del alcalde celayense se acumulan en Guanajuato?

Desde policías que son asesinados o al menos amenazados y se cuestionan si vale la pena seguir o ciudadanos que murieron porque estaban en el lugar equivocado. La violencia rampante en nuestro país y en nuestro estado no puede verse solo como ese escenario en el que contamos los homicidios y los comparamos en una tabla para presumir avances, condenar retrocesos o para el toma y daca político.

Puede haber menos homicidios dolosos que hace un año, pero la violencia parece sacudir a más familias que no esperaban ser los dolientes de víctimas inocentes.

Lee también: ‘Por hacer las cosas bien pagué el precio más alto’: Javier Mendoza

MOVIMIENTO CIUDADANO: DANTE Y COMPAÑÍA CON EMPRESARIOS GUANAJUATENSES

Ayer por la mañana el líder máximo de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; el diputado Jorge Álvarez Maynez y Juan Zavala, miembro de la dirigencia nacional del partido naranja, estuvieron en Lagos en la Hacienda Sepúlveda reunidos con empresarios guanajuatenses para hablar de política, futurismo, Zapotillo y cosas peores.

Había también industriales jaliscienses, pero eran más los de este lado. Ahí estuvieron también el alcalde de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez y el secretario de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Entre los presentes por Guanajuato, Roberto Plasencia hijo y de las familias Zermeño, Lomelí, Tejada convocados por Juan José Vega.

El objetivo es dar a conocer algunos detalles de la apuesta de MC como tercera vía frente a las dos opciones globales que hoy representan Morena y sus aliados de Verde y PT, así como la alicaída alianza entre PAN, PRI y PRD.

Los jerarcas de MC presentaron su apuesta para ser una alternativa en Guanajuato, reforzada con la presencia de quienes son ahora gobierno en Jalisco. Desde luego, la referencia a la 4T y lo que representa la figura de Andrés Manuel López Obrador fueron parte central de su discurso.

Alimentar a MC con candidaturas ciudadanas que puedan representar una alternativa fresca para los votantes. No hubo denuestos para el panismo gobernante en Guanajuato.

Y los empresarios asistentes cuestionaron, entre otras cosas, cómo se puede derrotar a Morena y lo que representa López Obrador por la base clientelar que significan los programas sociales.

Y es que los empresarios, a estas alturas, ya no quieren saber de siglas partidistas que abanderen la causa. El deseo de algunos de ellos es cuál es la receta para derrotar a la 4T y que se postule a los personajes idóneos.

En otras palabras, les importa el fin y no prestan mucha atención a los medios. Hasta ahora, MC tiene la apuesta de ir solo en la boleta para 2024.

Y por supuesto, era inevitable la pregunta de los empresarios guanajuatenses, casi todos leoneses: ¿qué pasó con El Zapotillo?

Se expresó la molestia por el desenlace del proyecto y la forma en la que el mandatario de Jalisco se arregló con López Obrador cuando había pacto.

Y de acuerdo a la explicación del secretario de Gobierno de Jalisco, en realidad la 4T no quería convenio porque, ya estando de acuerdo los gobernadores Alfaro y Rodríguez Vallejo, se reventó desde la Federación.

Les dijo -por ejemplo- que ya se tenía el avance para la reubicación de personas de las tres comunidades que iban a ser afectadas y que desde la óptica jalisciense quien propició que se tensara de nuevo la cuerda entre Guanajuato y Jalisco, fue el gobierno federal.

Vaya usted a saber si para sobar el chipote o porque en realidad haya manera, el segundo de a bordo de Alfaro dijo que las esperanzas de que el proyecto se reactive y beneficie a ambos estados, no están muertas.

Los números dicen que, ahora sí, la pandemia va en retirada. En el mes de septiembre solo se registraron mi 541 contagios (la sexta cifra más baja desde abril de 2020) y 12 defunciones, junto a abril de este año, es el tercer mes con menor cifra de muertes.

MORENA: EL FIN DE LA ERA PRIETO

Hace exactamente cuatro años, en una de las visitas que hizo a Guanajuato como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador era recibido por los mandones históricos de Morena en Guanajuato y por quien fue su primer enlace y que aspira a ser candidato a la gubernatura en 2024: Ernesto Prieto Ortega.

Sin embargo, a cuatro años de distancia la correlación de fuerzas en el morenismo guanajuatense se ha modificado en detrimento de los Prieto, pues en la reciente contienda en Guanajuato perdieron el control de la dirigencia estatal que desde la fundación del partido habían ostentado.

Eso, sin embargo, no amilana a Ernesto Prieto papá, director del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) quien hace unos días declaró a Correo en una entrevista tras el informe de su hijo, César, el alcalde de Salamanca.

“Me interesa la transformación y para lograrla se necesita sentirla. No es como los que llegaron ahorita, esta es de los que venimos de atrás, de muchos años buscando la transformación de este país. Obviamente, nos interesa la transformación de Guanajuato, porque en esta entidad no hay transformación. En Guanajuato seguimos con lo mismo y para que pueda haber transformación, tiene que haber innovación, no más de lo mismo (…)”, señaló.

“No como los que llegan ahorita”, dijo Prieto Ortega en referencia indirecta a los neomorenistas que han llegado y han obtenido cargos importantes. El problema es que ese perfil de fundadores de Morena en Guanajuato es virtud y defecto para la familia en el estado.

En aquella visita del ahora presidente de la República a Guanajuato, aparecieron junto a él Prieto Ortega y Ricardo García Oseguera.

También estaban Aurelio Martínez, el expriista que tuvo que replegarse del ámbito mediático cuando se peleó abiertamente con quien fuera candidato a la gubernatura Ricardo Sheffield y que ahora es delegado de Banobras.

En la foto aparecieron además Gerardo Venegas, un exactor que siempre apareció en los templetes con López Obrador desde la precampaña; también el superdelegado Mauricio Hernández Núñez.

Llamó la atención la posición marginal de Ricardo Sheffield en aquella gira. Él había sido el candidato a la gubernatura y no estuvo entre los estelares que se tomaron la foto con el presidente.

Todavía no era funcionario federal. Vino luego su nombramiento en Profeco. En 2021 su inesperada candidatura en León, la nueva derrota y este 2022, a mediados de año el escándalo por los señalamientos de corrupción. Parecía contra las cuerdas.

Pero hoy, la realidad dice que en una inusitada alianza con Mauricio Hernández, le ganó la dirigencia estatal a los Prieto y a la enviada del CEN, Hades Aguilar.

Prieto Ortega puede presumir ser el fundador de Morena y tener derecho de antigüedad, pero al mismo tiempo parece que él y sus hijos pagan el precio del desgaste. ¿Alcanzarán a levantarse?

“Debo confesarles que nunca imaginé el costo tan alto que iba a pagar mi familia por tratar de resolver y enfocar el rumbo de Celaya. Como todos lo saben, hace unas semanas, la vida me orilló a reflexionar sobre este cargo que las y los celayenses me encomendaron. Me preguntaba: ¿vale la pena seguir? ¿A qué costo voy a estar aquí? Hoy en mi familia estamos viviendo lo que muchas familias han padecido. No puedo mentirles: tenemos el corazón roto. Nuestra sonrisa no es ni nunca será la misma, pero lo que sí les puedo decir es que nuestra convicción sigue intacta. Hoy les digo que seguimos firmes en esta encomienda porque queremos honrar la memoria y el recuerdo de nuestro querido hijo. Aquí estoy y aquí seguiré mientras Dios me preste vida”.

Javier Mendoza Márquez

El alcalde de Celaya y una frase para la reflexión en estos tiempos violentos y sus víctimas inocentes.

