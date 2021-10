Roberto Lira

Celaya.- El ex candidato a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo, German Vázquez Alba, será el encargado de administrar el Parque Urbano Fundadores. Aunque el alcalde Javier Mendoza, aseguró que no es un favor o pago de facturas, reconoció que su ex contrincante no tiene experiencia en el tema y le dará el derecho de la duda.

El mandatario municipal informó que Vázquez Alba será el administrador solo del parque urbano, y la administración del Teatro de la Ciudad ubicado en el recinto deber tenerla una persona especializada, en el manejo de equipamiento como luces, audio y escenario.

De la misma manera, señaló que no tiene deudas políticas que le hayan orillado a otorgar este nombramiento a German Vázquez y esta es solo una oportunidad que le da al que fue su adversario en la pasada contienda electoral.

“¿Pero factura de qué? ¿Por qué le tengo que pagar facturas al Partido del Trabajo? Es una oportunidad que le damos a German, necesitamos darle vida a ese parque es una inversión muy importante, es un lugar muy hermoso, es un lugar que tiene nichos de oportunidad muy padres, sobre todo en temas de promociones culturales. Yo creo que German nos va a ayudar, yo creo que merece el beneficio de la duda y se lo voy a dar es una responsabilidad también de un servidor”, dijo Mendoza Márquez.

Además, el alcalde de Celaya señaló que el parque no ha sido recibido por el municipio y aún se encuentra en resguardo del gobierno estatal, por lo que se está hablando con el estado para que se atiendan vicios ocultos de la obra y hasta que sean reparados se recibirá.

